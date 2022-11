Gran Turismo-Film: Sony zeigt erstes Bild vom Set

Nachdem Sony und Polyphony Digital in diesem Jahr mit „Gran Turismo 7“ große Erfolge feiern konnten, befindet sich eine weitere Produktion in Arbeit. Die Rennspielreihe wird verfilmt und voraussichtlich im kommenden Jahr die große Leinwand erobern.

Bis zur Veröffentlichung eines ersten Trailers werden noch einige Monate vergehen. Einen Blick auf ein erstes Bild vom Set können Fans allerdings schon heute werfen. Allzu viel vom „Gran Turismo“-Film gibt der Schnappschuss jedoch nicht preis: Die berühmte Klappe ist zu sehen und im Hintergrund sind einige unscharf abgelichtete Rennfahrzeuge zu erkennen.

Veröffentlicht wurde das Bild vom „Gran Turismo“-Set in einem Tweet, in dem es ebenfalls heißt: „Die Dreharbeiten zum Gran Turismo-Movie haben begonnen. Der Film basiert auf der inspirierenden wahren Geschichte des Gran Turismo-Spielers Jann Mardenborough, der eine Reihe von Gaming-Wettbewerben gewonnen hat, die ihn zu einem echten Profi-Rennfahrer gemacht haben.“

Filming is now underway on #GranTurismoMovie – based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver. 🎬🏎 pic.twitter.com/gV13gEg2G5

