Elden Ring: Bandai Namco nennt aktuelle Verkaufszahlen zum Rollenspiel-Hit

"Elden Ring": Der erfolgreichste Titel in der Geschichte von From Software.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Bandai Namco Entertainment veröffentlichten die „Dark Souls“-Macher von From Software im Februar dieses Jahres das Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“.

Das Fantasy-Abenteuer strich nicht nur zahlreiche Traumwertungen ein, sondern entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten From Software-Titel überhaupt. Wie aus dem nun vorliegenden Geschäftsbericht von Bandai Namco Entertainment zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 hervorgeht, verkaufte sich „Elden Ring“ bis zum 30. September 2022 17,5 Millionen Mal.

Zum Ende des ersten Quartals am 30. Juni 2022 wurden die Verkaufszahlen des für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlichen Rollenspiels noch mit 16,6 Millionen verkauften Einheiten angegeben.

Erweiterung oder DLC in Arbeit?

Ob und in welcher Form es mit „Elden Ring“ weitergehen wird, ist nach wie vor unklar. Während die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment und From Software diesbezüglich weiter schweigen, schienen sich in den vergangenen Wochen und Monaten die Hinweise auf eine Download-Erweiterung oder zumindest einem DLC zu verdichten. Zuletzt entdeckten Dataminer in den Quellcodes der verschiedenen „Elden Ring“-Updates nämlich immer wieder Hinweise auf mögliche kommende Inhalte.

Darunter neue Bosse, klassische Legacy-Dungeons, ein Kolosseum oder frische Waffen beziehungsweise Ausrüstung. Überraschend dürften eine Erweiterung oder ein DLC angesichts des kommerziellen Erfolges von „Elden Ring“ sicherlich nur die wenigsten. Zumal From Software in der Vergangenheit Titel wie die „Dark Souls“-Reihe oder „Bloodborne“ ebenfalls langfristig mit Updates und DLCs unterstützte.

Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr euch über neue Inhalte zu „Elden Ring“ freuen? Oder habt ihr mit dem Fantasy-Abenteuer bereits abgeschlossen und seid der Meinung, dass sich die Entwickler von From Software auf komplett neue Projekte konzentrieren sollten?

Quelle: Bandai Namco Entertainment

