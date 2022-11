God of War Ragnarök: Sohn überredete Richard Schiff zu seiner Rolle als Odin

In dem kürzlich erschienenen „God of War: Ragnarök“ bekommen es die Spieler zum ersten Mal mit dem Allvater Odin zu tun. Sein Synchronsprecher, der Emmy-Gewinner Richard Schiff, hat die Rolle nur angenommen, weil sein Sohn meinte, er „solle einfach Ja sagen“.

In „God of War“ aus 2018 wird er mehrfach erwähnt, in dem kürzlich erschienenen Nachfolger bekommen ihn die Spieler endlich auch selbst zu Gesicht: Odin spielt in „God of War: Ragnarök“ eine größere Rolle. Die Entwickler hatten für die Rolle den Emmy-Gewinner Richard Schiff im Sinn, glaubten jedoch nicht, dass der berühmte Schauspieler auch zusagen würde.

In einem Interview sprach Eric Williams, seines Zeichens Director von „God of War: Ragnarök“, darüber, wie es dem Team gelang, Schiff doch für die Rolle zu verpflichten. Wie es scheint, hat das Studio dafür Schiffs Sohn zu danken.

Sohn drängt Schauspieler zu der Rolle: „Mach es, Dad“!

Wie Eric Williams in dem Interview erzählte, ist Schiffs Sohn ein großer Fan der „God of War“-Reihe. Er drängte seinen berühmten Vater zu der Rolle des Odin, obwohl dieser keine Ahnung hatte, was „God of War“ eigentlich ist. Sein Sohn half Richard Schiff jedoch dabei, die Spiele zu verstehen.

„Er wusste nicht, was es war, als wir ihn angerufen haben. Und dann fragt sein Sohn: Was wollen sie denn von dir? Und er antwortet: Oh, sie wollen, dass ich in God of War mitspiele“, so Williams in dem Interview. „Der Sohn sagte: Mach es, Dad! Sein Sohn war ein großer Fan und er hat God of War 2018 analysiert. Er schrieb all diese Stichpunkte auf zwei Seiten auf, damit sein Vater wusste, wie er mit uns über alles reden konnte. Wer macht so etwas? Er ist Richard Schiff. Er hätte auch einfach auftauchen können!“

In einem weiteren Interview sprach Williams über die Reaktionen des Teams, als sie hörten, dass Richard Schiff, der für seine Rolle in der Drama-Serie „The West Wing“ im Jahr 2000 mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, die Rolle des Odin übernimmt. „Sie sagten: Dieser Typ wird Odin spielen! Ihr wollt mich verarschen!“, so Williams. Einige Leute meinten auch: Ich weiß nicht so recht. Und dann hat er den Mund aufgemacht und alle sagten: Alter, das wird der Hammer.“

