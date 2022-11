Hogwarts Legacy: So läuft der Zauberunterricht im Spiel ab

In dem kommenden „Hogwarts Legacy“ übernehmen die Spieler die Rolle eines Schülers an der gleichnamigen Zauberschule. Bei der kürzlich veröffentlichten Gameplay-Präsentation antworteten die Entwickler auch auf die Frage, wie der dazugehörige Unterricht in das Spiel passt.

Vor wenigen Tagen haben die Entwickler von „Hogwarts Legacy“ eine neue Gameplay-Präsentation veröffentlicht. Dabei gab es einen erweiterten Blick auf das Spiel, die Charakteranpassungen und das Schloss Hogwarts.

Zudem haben Game Director Alan Tew, Senior Environment Artist Boston Madsen und der Community Manager Chandler Wood einige Fragen aus der Community beantwortet. Viele Spieler wollten dabei wissen, wie der Unterricht an der Zauberschule in dem Spiel abläuft.

Unterricht kann nicht verpasst werden

In dem Video sprechen die Entwickler darüber, dass es von den Spielern viele Spekulationen zu dem Unterricht gab. So wurde gerätselt, ob der Unterricht an die Tageszeit gebunden ist und man die verschiedenen Klassen verpassen kann. So wird verraten, dass es in „Hogwarts Legacy“ zwar einen Tag-Nacht-Zyklus gibt, das Studio hätte sich jedoch gegen eine Simulation entschieden. Stattdessen soll das Spiel erzählerisch ablaufen.

„Es gibt also ein großes Mysterium, das in der Welt vor sich geht, es passiert etwas in der Geschichte“, so der Game Director Alan Tew. „Und wir sehen es im Wesentlichen als eine Art Kapitel in dieser Erzählung, wobei jedes Kapitel eine Reihe von Missionen hat, zwischen denen man im Laufe des Spiels wählen kann. Die Klassen passen in diese Struktur. Es gibt also Hauptaufgaben, die die Spieler zu erledigen haben.“

Darüber hinaus sollen die Klassen auch am Rande als optionale Dinge auftauchen, mit denen man seine Zaubersprüche verbessern kann. „Es ist absolut richtig, dass die Klassen alle wichtigen Werkzeuge für das Gameplay bereitstellen. Eure Zaubersprüche. Deine Hauptfähigkeiten. Ihr lernt die Professoren kennen.“ Tew erklärte weiter, dass es auch „zusätzliche Gelegenheiten“ geben soll, wie etwa Nebenmissionen im Klassenzimmer. Mit diesen soll man im Wesentlichen zusätzliche Zaubersprüche oder Dinge lernen, die man bei seinem Abenteuer braucht. Dabei kann man auch die Professoren besser kennenlernen.

