PlayStation VR2: Spiele vorbestellbar und erste Scalper aktiv

Passend zum Start der Vorbestellungen von PlayStation VR2 können im PlayStation Store die ersten kompatiblen Games in den Warenkorb gepackt werden, was zugleich einen Blick auf die Preisgestaltung werfen lässt. Zudem sind die ersten Scalper-Aktivitäten sichtbar.

Seit heute kann über ein Einladungssystem das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 vorbestellt werden, was den bisherigen Erfahrungsberichten zufolge verglichen mit dem Kauf der PS5 eine recht komfortable Sache ist. Interessenten müssen sich zunächst registrieren, erhalten bei ausreichender Verfügbarkeit eine Mail mit einer Einladung und können den Kaufvorgang über eine persönliche URL abschließen.

Das System bietet den Vorteil, dass den Scalpern das Leben zumindest etwas schwerer gemacht wird. Denn Massenbestellungen werden aufgrund der Beschränkung auf ein Exemplar pro Person unterbunden. Dass dennoch nicht alle Kunden ihr Exemplar für den Eigenbedarf ordern, verdeutlicht ein Blick in Richtung eBay und Co, wo die ersten vorbestellten Exemplare landeten und zum Teil über 1.000 Euro kosten sollen.

PSVR2-Spiele im PlayStation Store vorbestellen

Da noch unklar ist, ob die Nachfrage nach PlayStation VR2 die Verfügbarkeit dermaßen übersteigen wird, wie es bei der PS5 seit zwei Jahren der Fall ist, könnten die Wiederverkäufer allerdings auf ihrer überteuerten Ware sitzen bleiben.

Im PlayStation Store müssen keine Scalper befürchtet werden. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über Sony. Und das Unternehmen begann damit, Vorbestellungen für die ersten PSVR2-Spiele anzunehmen, womit auch die Preise feststehen.

Das gilt beispielsweise für „Horizon Call of the Mountain“, das zum Vollpreis von 69,99 Euro verkauft wird. Spieler, die das PSVR2-Bundle mit dem Titel vorbestellt haben, profitieren somit von einem Preisvorteil in Höhe von 20 Euro.

Related Posts

Etwas günstiger ist „Star Wars: Geschichten vom Rand der Galaxis“. Hier werden 49,99 Euro fällig, während es für „The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution“ nur 39,99 Euro sind. Nachfolgend sind einige Spiele aufgelistet, die im PlayStation Store für PSVR2 vorbestellbar sind.

PSVR-Spiele im PlayStation Store vorbestellen

Bis zur Veröffentlichung der PSVR2-Spiele und des nötigen Headsets vergehen noch drei Monate: Erscheinen wird PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 zum Preis von 599,99 Euro. Für 50 Euro mehr kann das Bundle mit „Horizon“ vorbestellt werden.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren