Rainbow Six Siege: Kollaboration mit „NieR Replicant“ angekündigt

Eine unerwartete Kollaboration wird in der nächsten Woche in "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege" Einzug halten. Demnach werden Inhalte auf Basis von "NieR: Replicant" auf die Spieler warten.

Ubisoft und Square Enix haben in den Abendstunden eine Kollaboration von „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ und „NieR: Replicant“ angekündigt. Damit werden Grimoire Weiss und der Protagonist aus dem Yoko Taro-Rollenspiel in Form des Maverick Replicant-Bundles in den Taktik-Shooter kommen.

Nicht die einzigen „NieR“-Inhalte

Während Maverick ein neues Outfit spendiert bekommt, das an „NieR: Replicant“ angelehnt ist, wird Grimoire Weiss in Form eines Talismans umgesetzt. Darüber hinaus werden auch Waffenskins im Paket enthalten sein, das ab dem 21. November 2022 im Ingame-Shop erhältlich sein wird.

Darüber hinaus haben die Entwickler mitgeteilt, dass man im Rahmen des Year 7 Season 4-Enthüllungspanels weitere Inhalte auf Basis von „NieR“ vorstellen wird. Voraussichtlich werden etwaige Outfits zu „NieR: Automata“ folgen, sodass mindestens 2B ins Spiel kommen sollte. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erhältlich. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist jedoch erst einmal der neue Trailer zur „NieR: Replicant“-Kollaboration:

