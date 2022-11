God of War Ragnarök: Director Williams würde sich der Reihe gerne langfristig widmen

Wie der für "God of War: Ragnarök" verantwortliche Game-Director Eric Williams in einem Interview bestätigte, würde er sich der erfolgreichen Serie gerne langfristig widmen. Ob er bei einem möglichen Nachfolger erneut den Posten des Game-Directors bekleiden wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Als Eric Williams den Posten des Game-Directors von „God of War: Ragnarök“ übernahm, stand er vor einer alles Andere als leichten Aufgabe. Gehörte der Vorgänger aus dem Jahr 2018 doch zu den besten und erfolgreichsten Spielen der PlayStation 4-Ära.

Wie wir mittlerweile wissen, wurde Williams den Erwartungen der Community gerecht und lieferte mit seinem Team ein Sequel ab, das zahlreiche Traumwertungen abstaubte und auf den The Game Awards 2022 für gleich zehn Preise nominiert wurde. Im Interview mit der LA Times blickte Williams noch einmal auf die Arbeiten an „God of War: Ragnarök“ zurück und wies darauf hin, dass er gerne langfristig an der Reihe arbeiten und ihr seine Kreativität widmen würde.

Weiter führte Williams aus, dass er sich an ein Gespräch mit dem Entwickler eines anderen und nicht näher genannten Studios erinnert, der ihm dazu riet, Sony Santa Monica zu verlassen und sich nach neuen Herausforderungen umzuschauen.

Williams bekannt sich zur God of War-Serie

„Sie haben mich gefragt: ‚Willst du wirklich für den Rest deines Lebens der Typ sein, der für God of War bekannt ist?‘ Das war euer großer Versuch, mich davon abzubringen? Denn ja, das tue ich irgendwie“, so Williams weiter. Auch wenn ein Nachfolger zu „God of War: Ragnarök“ angesichts des Erfolges sicherlich nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bleibt abzuwarten, ob Eric Williams erneut als Game-Director fungieren wird.

Zumal sich in der näheren Vergangenheit recht hartnäckig das Gerücht hielt, dass die Santa Monica Studios seit einer Weile an einem weiteren Titel arbeiten, der zwar nichts mit „God of War“ zu tun hat, aufgrund der Arbeiten an „Ragnarök“ zunächst jedoch in die zweite Reihe rückte. Da das neue Abenteuer von Kratos und Atreus mittlerweile veröffentlicht wurde, könnte der interne Fokus nun auf das nächste Projekt verlagert werden.

„God of War: Ragnarök“ ist für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich. Warum ihr euch den neuesten Ableger der langlebigen Serie keinesfalls entgegen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

