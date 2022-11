Horizon Call of The Mountain: Trailer macht auf Vorbestellungsmöglichkeit aufmerksam

Horizon Call of The Mountain:

PSVR2 und "Horizon Call of The Mountain" nähern sich der Veröffentlichung. Zum zuletzt genannten Spiel wurde anlässlich der Möglichkeit, den Titel vorzubestellen, ein neuer Trailer veröffentlicht.

Gestern begann die Vorbestellsphase des im kommenden Jahr erscheinenden Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2. Spieler, die nach einer vorangegangenen Registrierung und Einladung ein Exemplar reservieren konnten, können ihre Shoppingtour im PlayStation Store fortsetzen. Denn die ersten PSVR2-Spiele stehen zur Vorbestellung bereit, wie wir schon gestern berichteten.

Zu den ersten Spielen, die für PlayStation VR2 erscheinen werden, gehört „Horizon Call of the Mountain“. Der Launch ist für den 22. Februar 2023 vorgesehen. Am selben Tag erscheint Sonys neue Virtual Reality-Hardware.

Für knapp 70 Euro vorbestellbar

Um noch einmal auf die Möglichkeit der Vorbestellung von „Horizon Call of the Mountain“ aufmerksam zu machen, wurde auf Youtube ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, der neben dem Kaufhinweis auch ein paar Einblicke in die Spielwelt gewährt. Er steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Spieler, denen das Gezeigte gefällt, können „Horizon Call of the Mountain“ im PlayStation Store zum Preis von 69,99 Euro vorbestellen. Keine separate Vorbestellung müssen natürlich Spieler aufgeben, die bei PlayStation Direct das PSVR2-Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ vorbestellt haben.

Schon gestern gaben die Entwickler von Guerrilla Games bekannt, dass im Laufe der Woche weitere Informationen zu „Horizon Call of The Mountain“ herausgegeben werden.

Bekannt ist bereits, dass der Titel den Spielern die Möglichkeit bieten wird, das Universum von „Horizon“ aus einer anderen Perspektive zu erleben. „Erlebe das Gefühle der Höhe und des Staunens, während du mit den Augen des neuen Charakters Ryas die überwältigenden Umgebungen in der Heimat der Carja und Nora bestaunst“, heißt es dazu.

Ins Staunen kamen viele Spieler offenbar auch bei der Bekanntgabe des Preises von PlayStation VR2. Das Standardpaket schlägt mit 599,99 Euro zu Buche. 50 Euro mehr müssen Kunden ausgeben, die das Paket mit „Horizon Call of The Mountain“ wählen. Gegenüber dem Einzelkauf sparen sie immerhin 20 Euro.

Nachfolgend könnt ihr euch das Vorbesteller-Video zu „Horizon Call of The Mountain“ anschauen. Sobald in dieser Woche weitere Informationen zum Spiel durchdringen, lassen wir es euch wissen.

