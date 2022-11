PS Plus Extra und Premium: November-Spiele für PS4 und PS5 zum Download bereit

PlayStation Plus-Mitglieder der Stufen Extra und Premium können die November-Neuzugänge laden, die in der vergangen Woche angekündigt wurden. Dazu gehören Games wie "What Remains of Edith Finch" und "Skyrim".

Nachdem die neuen PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium in der vergangenen Woche angekündigt wurden, erfolgte in dieser Woche deren Freischaltung. Ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden können demnach mehrere PS5- und PS4-Titel, darunter Games wie „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ in der Special Edition für PS4 und PS5 sowie „Kingdom Hearts 3“ für PS4.

Auch die Klassiker-Sammlung von PlayStation Plus Premium wurde erweitert. Spieler haben somit einen Zugriff auf mehrere ältere Spiele der „Ratchet & Clank“-Reihe und können die PS3-Versionen der Titel genießen.

PS Plus Extra und Premium im November 2022

Welche PS Plus Extra- und Premium-Spiele in die Bibliothek hinzukamen, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen.

PlayStation Plus Extra

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

Onechanbara Z2: Chaos | PS4

PlayStation Plus Premium – Classics

Ratchet & Clank | PS3

Ratchet & Clank 2: Going Commando | PS3

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal | PS3

Ratchet & Clank: Deadlocked | PS3

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction | PS3

Die neuen PS Plus-Spiele der Essential-Stufe wurden schon vor zwei Wochen freigeschaltet. Eine Übersicht über die Neuzugänge halten wir hier für euch bereit.

Nach wie vor gilt: Die Essential-Spiele müssen innerhalb einer Monatsfrist in die persönliche Bibliothek gepackt werden, da der Anspruch sonst erlischt. Halten Spieler diese Frist ein, genießen sie einen uneingeschränkten Zugriff auf die Spiele. Die Stufen Premium und Extra umfassen wiederum umfangreiche und längerfristige Bibliotheken, aus denen hin und wieder Spiele entfernt werden.

PlayStation Plus im Dezember

Weiter geht es mit PS Plus im Dezember 2022. Die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony an einem bestimmten Muster festhält. Sollte es auch diesmal der Fall sein, wird die Ankündigung der neuen PS Plus Essential-Spiele am 30. November 2022 erfolgen, bevor die Neuzugänge pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember 2022 freigeschaltet werden.

Mit der Ankündigung der Extra- und Premium-Spiele ist am 14. Dezember 2022 zu rechnen. Die Freischaltung sollte dann am 20. Dezember 2022 erfolgen, bevor der Spaß wieder von vorne beginnt.

