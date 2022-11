The Callisto Protocol: PlayStation-Studio Visual Arts wirkte an den Zwischensequenzen mit

In wenigen Wochen erscheint das von den Striking Distance Studios entwickelte Survival-Horror-Abenteuer „The Callisto Protocol“, mit dem das Team rund um Game-Director Glen Schofield ambitionierte Ziele verfolgt.

Wie es in den vergangenen Monaten mehrfach hieß, möchten die Striking Distance Studios mit „The Callisto Protocol“ nämlich nicht weniger als einen Horror-Titel der nächsten Generation abliefern. Kurz vor dem Release des ambitionierten Projekts wurde bestätigt, dass die Entwickler bei diesem Vorhaben unter anderem auf die Unterstützung des PlayStation-Studios Visual Arts zurückgriffen, das laut den Striking Distance Studios in die Arbeiten an den Zwischensequenzen von „The Callisto Protocol“ involviert war.

So griffen Schofield und sein Team bei der Erstellung der Zwischensequenzen sowohl auf die Motion-Capturing-Ausrüstung als auch die Erfahrungen von Visual Arts zurück.

Wie Ende Oktober bekannt gegeben wurde, arbeitet Visual Arts derzeit an einem ambitionierten Projekt, das in Zusammenarbeit mit Naughty Dog realisiert wird. Weiter hieß es, dass die Entwickler mit einer „klaren Vision und einem klaren Plan für die Veröffentlichung“ an das Projekt herangehen und einen Titel abliefern möchten, der sowohl mit einer „hohen grafischen Qualität als auch seinem fesselnden Spielerlebnis“ punkten wird.

Es handelt sich hier übrigens nicht um das erste Projekt, bei dem Naughty Dog eng mit Visual Arts zusammenarbeitet. Zuletzt fungierten die auf Animation, Motion-Capturing, Cinematics, Kunst und Scanning spezialisierten Experten von Visual Arts bei der Erstellung der Zwischensequenzen des „The Last of Us“-Remakes als Support-Studio.

Weitere Meldungen zum Thema:

Doch zurück zu „The Callisto Protocol“: Ob die Striking Distance Studios ihren hohen Ambitionen gerecht werden, erfahren wir am 2. Dezember 2022. Dann wird der Horror-Titel nämlich auch bei uns für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

It wasn’t just the use of the mocap studio. They contributed quite a lot to cinematics and more.

Going to be a banger. 🤘 https://t.co/qMeXeXS3U0

— Michael Mumbauer (@MichaelMumbauer) November 15, 2022