Goat Simulator 3: Schräger Launch-Trailer zelebriert den Release des tierischen Abenteuers

Mit dem „Goat Simulator 3“, der spielerisch in die Fußstapfen seiner Vorgänger tritt und ab sofort erhältlich ist, geht die chaotische Open-World-Action heute in die nächste Runde.

Wo ein neuer Titel an den Start geht, darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Im Falle des „Goat Simulator 3“ muss sicherlich nicht gesondert darauf hingewiesen werden, dass der Trailer reichlich abgedreht ausfällt und euch auf seine ganz eigene Art Weise einen Eindruck von der zerstörerischen Action des Open-World-Titels vermittelt.

Riskiert also einen Blick.

Ein Coop-Modus, Minispiele und mehr

„Es ist an der Zeit, dass wir die Leute nett bitten, unser blödes Spiel zu kaufen. Ich kann euch nicht sagen, ob Goat Simulator 3 das Geld wert ist, aber ich kann euch sagen, dass wir sicher viel Geld für die Entwicklung ausgegeben haben. Also werft einem Entwickler eine Münze zu und helft uns, weil wir noch so viele verrückte Ideen haben, die wir gerne hätten auf die Welt loslassen! Im Namen aller bei Coffee Stain North, es tut uns leid oder ihr seid willkommen, je nachdem, was Sie denken“, kommentierte Creative-Director Santiago Ferrero den Release.

Abseits der offenen Welt und der abwechslungsreichen Aufgaben soll der „Goat Simulator 3“ vor allem mit der kooperativen Mehrspieler-Komponente oder den Minispielen punkten. Ob das tierische Abenteuer einen genaueren Blick wert ist, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

Der „Goat Simulator 3“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

