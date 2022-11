Risen: RPG wird für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht

Das ein wenig in die Jahre gekommene "Risen" wird noch einmal neu veröffentlicht. Zielplattformen sind die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und Switch. Ein Trailer liefert Einblicke in das RPG.

Der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Piranha Bytes werden „Risen“ für weitere Plattformen veröffentlichen. Demnach erfolgt der Launch des Titels am 24. Januar 2023 für PlayStation 4, Xbox One und Switch.

„Risen“ wurde erstmals im Oktober 2009 für Xbox 360 und PC veröffentlicht. Die PC-Version ist weiterhin über Steam, GOG und den Humble Store erhältlich, wo beim Kauf 9,99 Euro fällig werden.

Zumindest in Nordamerika wird THQ Nordic eine physische Ausgabe des Titels für PlayStation 4 und Switch veröffentlichen, wobei der Verkauf exklusiv über GameStop erfolgt. Entsprechende Angaben zu anderen Regionen liegen noch nicht vor. Auch zu den Preisen der neuen Konsolen-Editions gibt es keine Ankündigung.

„Risen“ versetzt die Spieler in eine Handlung, in der die vulkanische Insel Faranga von monströsen Kreaturen terrorisiert wird. In diesem Sinne gilt es, Schwert, Stab und über 20 Zaubersprüche zu schwingen, um das Land zu verteidigen und sein endgültiges Schicksal zu gestalten.

Auch die PC-Version wird aktualisiert

Das RPG, das sich an das Spieldesign der frühen „Gothic“-Spiele anlehnt, soll auf den Konsolen „in voller Qualität laufen“, während die alte PC-Version ein Update mit Gamepad-Unterstützung erhält.

„Taucht ein in die düstere und atmosphärische Welt von Risen, in der jede Handlung eine Konsequenz hat. Meistert das Schwert, erlernt die Kunst des Stabkampfes oder werdet ein mächtiger Magier und bahnt euch euren Weg durch ein Land voller mysteriöser Erdbeben, furchterregender Monster und unvorstellbarer Schätze“, so die Macher.

Die PC-Version von „Risen“ kam 2009 auf einen Metascore von 77. Der User-Score pendelte sich bei einer 8.1 ein. Weniger zufriedenstellend war der Titel auf der Xbox 360. Zu einem Metascore von 60 gesellte sich ein User-Score von 6.6. Auch „Risen 2“ (Metascore 47) und „Risen 3“ (Metascore 65) konnten auf den Konsolen nicht punkten.

Nachfolgend ist ein Trailer zum neuen Konsolen-Port von „Risen“ eingebettet. Eine Galerie mit Bildern liefert weitere Einblicke in das RPG.

