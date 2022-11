Volition: „Saints Row“-Entwickler wechseln von Deep Silver zu Gearbox

Im vergangenen August veröffentlichte Volition unter dem Deep Silver-Banner mit „Saints Row“ ein Reboot der abgedrehten Sandbox-Actionspiel-Reihe für die Konsolen und den PC. Obwohl die Kritiken recht durchwachsen ausfielen, sollen die wirtschaftlichen Erfolge durchaus mit den internen Erwartungen übereinstimmen.

Volition unter einer neuen Schirmherrschaft

Nichtsdestotrotz hatte die Embracer Group, der Mutterkonzern hinter Deep Silver, die Hoffnung, größere Erfolge mit dem Neustart der Marke einfahren zu können. Nun hat das Unternehmen mitgeteilt, dass man Volition aus Deep Silvers Obhut nimmt und stattdessen in eine Filiale der The Gearbox Entertainment Company verwandelt.

„Fortan wird Volition dazu übergehen, ein Teil von Gearbox zu werden, die alle Werkzeuge, einschließlich eines erfahrenen Management-Teams in den Vereinigten Staaten, in der Hand haben, um zukünftigen Erfolg bei Volition zu erschaffen“, heißt es im Rahmen einer Pressemeldung. „Dies ist der erste interne Gruppenwechsel, in dem wir ein Hauptstudio zwischen operativen Gruppen transferieren, aber es ist nicht unbedingt der letzte.“

Auch wenn „Saints Row“ finanziell durchaus die Ziele erfüllen konnte, so betonte die Embracer Group, dass die vollen Erwartungen nicht erreicht wurden. Vielmehr habe man innerhalb der Fanbasis teilweise polarisiert. Dementsprechend wird abzuwarten sein, wie sich Volition in Zukunft unter der Leitung der „Borderlands“-Entwickler von Gearbox entwickelt.

Was glaubt ihr? Kann Volition den nächsten Schritt nach vorne machen, den man sich ursprünglich bereits mit dem Reboot erhofft hatte? Verratet es uns in den Kommentaren!

