Company of Heroes 3: Erscheint offenbar für PS5 & Xbox Series X/S

Allem Anschein nach wird der von Relic Entertainment entwickelte Strategie-Titel "Company of Heroes 3" auch für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S erscheinen. Dies deutet eine Alterseinstufung durch das taiwanesische Rating-Board an.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Relic Entertainment an „Company of Heroes 3“, dem neuesten Teil der beliebten Strategie-Serie, der im Februar 2023 für den PC erscheinen wird.

Nachdem „Company of Heroes 3“ bisher nur für den PC bestätigt wurde, erreichte uns zum Abschluss der Woche das Gerücht, dass möglicherweise auch die aktuelle Konsolen-Generation in Form der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S versorgt werden könnte. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns das Rating-Board aus Taiwan, das in der Vergangenheit immer wieder Überraschungen und Ankündigungen durch Publisher beziehungsweise Entwickler vorwegnahm.

Ankündigung auf den The Game Awards 2022?

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sega beziehungsweise Relic Entertainment noch aussteht, bleibt vorerst abzuwarten, ob „Company of Heroes 3“ in der Tat den Weg auf die Konsolen findet. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich das taiwanesische Rating-Board in der Vergangenheit oft als zuverlässige Quelle entpuppte. Der Zeitpunkt der Altersfreigabe könnte darauf hindeuten, dass die Ankündigung für die Konsolen unmittelbar bevorsteht.

Anbieten würden sich hierfür die The Game Awards 2022, die am 8. Dezember 2022 stattfinden. Dann könnten wir auch erfahren, ob die mögliche Konsolen-Version von „Company of Heroes 3“ genau wie das PC-Original bei den Entwicklern von Relic Entertainment entsteht oder ob die Portierung an ein anderes Studio ausgelagert wird. Wir bleiben natürlich am Ball.

„Company of Heroes 3 bietet die nächste Generation des gefeierten taktischen Gameplays. Geliebte Kampfmechaniken kollidieren mit authentischen neuen Gameplay-Features und sorgen für das bisher umfassendste taktische Erlebnis“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Strategie-Titels.

„Nutze waghalsige Flankenbewegungen, um feindliche Seitenpanzerungen zu entlarven, erlebe brandneue Mechaniken zum Durchbrechen der Infanterie, mit denen du feindliche Einheiten aus ihren Garnisonen scheuchen kannst, und meistere das Anheben, um deine Sichtlinie zu verbessern und die Oberhand zu gewinnen.“

