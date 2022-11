Shūhei Yoshida: PS Plus Extra war als Best-Of der Now-Spiele gedacht

Wie der Spielekatalog von PS Plus Extra erstellt wurde, erklärte Indie-Chef Shūhei Yoshida in einem kürzlichen Interview.

Das britische Fachmagazin MCV/Develop hatte auf der EGX 2022 die Gelegenheit, mit Indie-Chef Shūhei Yoshida zu sprechen. Im Laufe des Interviews war dann auch das neue PlayStation Plus ein Gesprächsthema.

Speziell zu PS Plus Extra, der zweiten Stufe des Abonnementmodells, hatte Yoshida etwas Interessantes mitzuteilen: Als wir vom alten PS Plus auf das neue PS Plus umgestiegen sind, haben wir uns den gesamten Katalog der Spiele angesehen, die in PS Now enthalten waren, und diese Spiele nicht einfach in PS Plus Extra verschoben, sondern wir haben die Liste komplett überarbeitet und versucht, eine „Best of“-Sammlung hochwertiger Spiele von Indies bis zu AAAs zu erstellen.“

Durch das dreistufige Abo-Modell sind auch Indie-Titel wie „Stray“ oder „Blunderdome“ in den Fokus gerückt. Obwohl Yoshida Sonys Indie-Abteilung leitet, sei er selbst an PS Plus nicht beteiligt. Die Verwaltung übernimmt voll und ganz das vorher erwähnte Service-Team.

Team arbeitet an Aktualisierungen und neuen Spielen

Yoshida selbst findet, dass jetzt „über 100 qualitativ hochwertige Spiele“ im Extra-Katalog enthalten sind. Ständig suche das Service-Team und die Abteilung für Third-Party-Anbieter nach Möglichkeiten, das Angebot zu aktualisieren und neue Spiele einzuführen. Darüber hinaus teilte der Japaner im September mit, das Sony mit dem neuen Plus-Modell weiter herumexperimentiert.

Ansonsten teilte Shūhei Yoshida noch seine Wünsche für die Zukunft mit. Er hofft auf noch mehr erfolgreiche Indie-Spiele für die PlayStation und dass möglichst viele Fans darauf aufmerksam werden. Zumindest den Spaß an Indie-Produktionen habe die Community schon gefunden, meint er. Als Beispiel dafür nannte er das Katzenabenteuer „Stray“, von dem die Leute begeistert waren. Erfolgsgeschichten wie diese möchte der 58-Jährige öfter sehen.

