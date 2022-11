God of War Ragnarök: Rührende Quest ehrt verstorbenen Entwickler

In „God of War: Ragnarök“ stoßen die Spieler auf einige Nebenquests. Eine davon ehrt den Entwickler Jake Snipes, der 2020 verstorben ist.

Neben der Hauptstory können sich Spieler in „God of War: Ragnarök“ auch einiger Nebenquests annehmen, die weitere Geschichten neben der Reise von Kratos und Atreus erzählen. Wie ein Entwickler von den Santa Monica Studios nun über Twitter offenbarte, hat das Team eine ganz besondere Quest ins Spiel eingebaut, die einen verstorbenen Mitarbeiter ehrt.

Wer nichts über die Quest erfahren und diese lieber selbst im Spiel aufdecken will, sollte nun nicht weiterlesen. Es handelt sich dabei um keine für das Spiel relevante Mission, enthüllt jedoch eine rührende Geschichte und hält zudem eine einzigartige Belohnung bereit.

Entwickler ehren Mitarbeiter, der 2020 an Epilepsie verstorben ist

Spieler stoßen auf ihrer Reise in „God of War: Ragnarök“ immer wieder auf Herzen mit Runen darin. Diese Herzen stehen in Verbindung mit der Gefallen-Quest „Across the Realms“. Die Quest erzählt die Geschichte von Jari und Somr, einem Paar das gemeinsam durch die Reiche reiste und schließlich einen Ort fand, den es sein Zuhause nennen konnte. Die Spieler finden das Lager des Paars – das Ewige Lagerfeuer – in Midgard und werden von dort aus auf Mission geschickt, die Zutaten für ein spezielles Rezept zu sammeln.

Die Liebesgeschichte im Spiel basiert auf den Entwicklern Sam Handrick und Jake Snipes von Sony Santa Monica. Das Paar lernte sich kennen, als Snipes 2019 zu dem Studio stieß. Handrick und Snipes wurden bald unzertrennlich, reisten gemeinsam durch die USA und backten gerne für ihre Kollegen. 2020 verstarb Snipes jedoch an den Folgen seiner Epilepsie.

Sein Partner Sam Handrick erzählte die Geschichte der Quest nun auf Twitter. So hatte Jake Snipes während den Arbeiten an „God of War: Ragnarök“ davon gesprochen, einen Hinweis zu hinterlassen, dass sich Handrick und er wegen des Spiels kennenlernten, ihr erster gemeinsamer Titel. Snipes schlug ein Herz mit den Initialen des Paars vor. „Ich erzählte Eric [Williams, Director des Spiels] und dem Team von Jakes Vorschlag, unsere Initialen in ein Herz einzugravieren“, so Handrick. „Und er und das Team kamen mit diesem Vorschlag und etwas noch Besonderem zurück. Eine Geschichte über zwei Männer, die in einer oft grausamen Welt zueinander finden und die einen Platz finden, an den sie einfach gehören.“

Handrick schrieb weiter: „Ich wollte, dass diese Geschichte eine ist, die viele queere Menschen kennen: eine Reise durch eine Welt, die einen nicht immer versteht, um einen Ort zu finden, der sich wirklich wie ein Zuhause anfühlt. Und manchmal ist dieser Ort einfach eine Person. Und etwas so Einfaches wie ein Rezept kann eine Verbindung zurück zu diesem Zuhause sein.“ Während der Suche stoßen die Spieler auf ein Regenbogen-Lagerfeuer. „Dieses Feuer hört nie auf zu brennen“, so Handrick. „Durch die kältesten Tage, durch die Nächte, die man nicht durchleben will. Es wird in dieser Welt, die wir bei Sony Santa Monica erschaffen haben, für alle Zeit bestehen und die Geschichte eines Mannes tragen, in dem ich etwas Unnennbares gefunden habe. Etwas, das ich auch jetzt noch in mir trage.“

