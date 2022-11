God of War Ragnarök: Das verschollene Heiligtum – Story-Guide Teil 5

Das Abenteuer in "God of War Ragnarök" geht weiter! Was euch in der nächsten Story-Mission des PlayStation-Hits erwartet, verraten wir euch im 5. Teil unseres großen Story-Guides.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Nachdem ihr die Suche nach Góars Geheimnis erfolgreich beendet habt, seid ihr bereit für die nächste Story-Quest von „God of War Ragnarök“. Diesmal schlüpft ihr wieder in die Rolle von Atreus, den es an einen mysteriösen Ort verschlägt. Was ihn dort alles erwartet und wie ihr diesen Abschnitt des Action-Abenteuers übersteht, das verraten wir euch nachfolgend in Teil 5 unseres großen Story-Guides.

Der mit dem Wolf tanzt

Wieder in Sindris und Broks Haus angekommen, wird eine Traumsequenz starten, in der ihr selbst nicht allzu viel tun könnt. Schaut euch an, was dort passiert und wie Atreus auf die Geschehnisse reagiert. Am Ende dieses Abschnitts werdet ihr fallen und an einem wirklich wunderschönen Ort wieder zu euch kommen. Nur wenige Sekunden später erscheint ein Wolf vor euch, dem ihr sogleich folgen müsst, um weiterzukommen.

Dieser Pfad ist sehr linear und während ihr ihm entlanggeht und diverse Hindernisse überwindet, werden immer mehr Wölfe zu euch kommen. Atreus beschleicht ab hier allmählich das Gefühl, dass er sich womöglich im mystischen Eisenwald befinden könnte. Folgt weiter den Wölfen und schaut euch immer wieder nach Ressourcen um. Sobald ihr einen großen Steinbogen erreicht habt, startet eine weitere Zwischensequenz, in der Atreus das Mädchen Angrboda kennenlernt.

Schließt euch ihr an und folgt ihr. Gemeinsam mit ihr werdet ihr jetzt weitere Teile des Areals erkunden. Mit ihren magischen Kräften ist sie euch hierbei eine wirklich große Hilfe, denn sie kann große Felsen aus dem Weg räumen. Folgt dem Weg, setzt hier und da eure Pfeile ein, um voranschreiten zu können und erledigt die zwischenzeitlich auftauchenden Gegner. Zwischenzeitlich wird sich der Weg von Angrboda und Atreus auch kurz trennen.

Ihr werdet mit euren Pfeilen immer wieder den Weg freiräumen müssen, doch verlaufen könnt ihr euch auch hier nicht. Sobald ihr an einem Vorsprung angekommen seid, könnt ihr an der Wand entlangklettern. So gelangt ihr zu einem Abgrund, den ihr überwinden müsst. Schießt dafür eine Kugel vor euch mit einem Pfeil ab und schwingt euch daraufhin auf die andere Seite. Nun seid ihr wieder bei Angrboda, doch kurz danach werdet ihr von einigen Gegnern attackiert.

Nachdem ihr diese erledigt habt, eure neue Freundin wird euch hierbei unterstützen, werdet ihr in einem kleinen Wettrennen gegen sie antreten. Hier werdet ihr einen kleinen Parcours, der aus verschiedenen Kletter- und Schwungabschnitten besteht, überwinden müssen, um zu einer großen Steinplatte zu gelangen. Oben angelangt seid ihr wieder mit Angrboda vereint und müsst nur noch einen kleinen Kampf bestehen. Anschließend folgt ihr ihr zu ihrem Zuhause.

Man tut, was ein Riese so tut

Sobald ihr dort angelangt seid, könnt ihr euch ein bisschen umschauen und mit ihr sprechen. Es folgt eine Zwischensequenz, in der Atreus einige unschöne Dinge erfährt, die er nicht wahrhaben will. Sobald er sich wieder beruhigt hat, wird sie Atreus darum bitten, ihr bei einigen ihrer Aufgaben zu helfen. Hier beginnt nun der nächste Abschnitt der 5. Story-Quest in „God of War Ragnarök“. Gemeinsam mit Angrboda werdet ihr nun „Riesen-Dinge“ erledigen.

Ihr werdet nun das Yak Jalla kennenlernen, das ihr zunächst füttern müsst. Anschließend reitet ihr auf ihm hinaus ins Flussgebiet. An einigen Stellen wird euch Angrboda darum bitten, Früchte von Bäumen zu schneiden. Diese müsst ihr als Futter für die Tiere in ihrem Unterschlupf einsammeln. Zwischendurch müsst ihr auch immer wieder ein paar Vorsprünge emporklettern, um den Weg freizuräumen oder weitere Früchte zu holen. Erstmal ist letzteres gefragt.

Habt ihr das erledigt, springt wieder auf Jallas Rücken und setzt eure Tour fort. Beim nächsten Vorsprung müsst ihr wieder klettern. Oben angelangt müsst ihr mit euren Pfeilen ein paar dicke Ranken zu zerstören, die dem Yak den Weg versperren. Danach habt ihr es schon fast geschafft. Ob ihr beim nächsten Vorsprung klettern möchtet, ist euch überlassen; diese Kletterpartie ist also optional. Kehrt danach wieder zu Angrbodas Zuhause zurück und lasst die Früchte dort.

Interagiert nun mit verschiedenen Objekten im Areal. Zu jedem wird euch Angrboda ein bisschen erzählen können. Kurze Zeit später geht es wieder zu Jalla. Diesmal müsst ihr einige Wurzeln einsammeln. Nachdem ihr die erste eingesackt habt, erscheinen Monster, gegen die ihr kämpfen müsst. An dieser Stelle verwandelt sich Atreus in einen Wolf und greift die Gegner an. Ab diesem Punkt könnt ihr die Rage-Fähigkeit des jungen Kriegers aktivieren.

Habt ihr die Feinde ausgeschaltet, sammelt die nächste Wurzel ein und setzt die Reise fort. Folgt nun dem Weg, der euch zurück zum Unterschlupf führen wird. Legt eure Ernte in den Eimer und haltet euch rechts. Angrboda wird hier einen neuen Durchgang öffnen, den ihr entlanggehen könnt. Klettert einen Vorsprung hoch und ihr könnt ein Minispiel beginnen: Ein kleiner Wettstreit zwischen Atreus und Angroboda, wer einen Stein weiter übers Wasser springen lassen kann.

Nach eurem ersten Versuch werden Monster auftauchen, gegen die ihr kämpfen müsst. Anschließend müsst ihr einen Vorsprung hochklettern und mit Jalla geht es danach weiter zu einem Aufzug. Folgt nun eurer Freundin und übersteht die diversen Kämpfe, die hier auf euch warten. Am Ende erreicht ihr das Tal der Gefallenen. Genießt die Zwischensequenz und geht dann, erneut, Angrboda hinterher. Nachdem ihr eurer Freundin geholfen habt, folgt wieder ein Kampf.

Folgt dem Story-Pfad von „God of War Ragnarök“ und fahrt kurz darauf mit dem Aufzug wieder nach unten. Jalla wartet dort bereits auf eure Rückkehr. Angroboda wird einen neuen Weg eröffnen und letztendlich gelangt ihr zu Idis Senke. Hier rutscht ihr nun an einem Seil herunter und müsst ein Höhlensystem erkunden. Mit ihrer Magie kann Angrboda unterwegs Fackeln anzünden. Euer Ziel besteht darin, die verschiedenen Gänge abzulaufen und vier Monsternester zu zerstören.

Nachdem sie die erste Fackel entzündet habt, könnt ihr ein kleines Stück weiter das erste Nest finden. Erkundet danach die übrigen Gänge und achtet immer wieder auf Gegner, die euch an den Kragen wollen. Sobald ihr auf kleine Scheusale trefft, befindet sich in der Regel ein weiteres Nest in der Nähe. Des Weiteren lohnt es sich generell, dieses Areal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, denn ihr könnt hier einige schöne Schätze entdecken. Sobald ihr alle Nester vernichtet habt, geht es anschließend wieder zurück zum Seil und ihr könnt an die Oberfläche zu Jalla klettern. Lauft in Richtung Norden bis eine Cutscene getriggert wird.

Besuch bei der Riesen-Oma

An einer Stelle könnt ihr die Atmosphäre mit Atreus und Angrboda richtig auf euch wirken lassen, ehe es weitergeht. Kurz darauf startet eine weitere Zwischensequenz, in der es um einen Wolf geht. Nun geht es zu Grýla. Wie ihr zu ihr kommt, das weiß glücklicherweise eure Freundin, der ihr folgen müsst. Unterwegs müsst ihr immer wieder einige Gegner zerlegen, doch das dürfte für euch ja kein Problem mehr sein.

Doch wer ist Grýla überhaupt? Sie ist Angrbodas Großmutter und aktuell nicht allzu gut auf ihre Enkelin zu sprechen. Das liegt daran, dass sie mittlerweile nicht mehr ganz bei sich ist und allmählich anfängt, verrückt zu werden. Um den Weg zu öffnen, müsst ihr ein kleines Stück klettern und dann einen Pfeil auf die Barrikade abfeuern. Klettert noch ein Stück weiter nach oben und verschießt einen weiteren Pfeil auf eine andere markierte Stelle. Kehrt nun zu Angrboda zurück und setzt euren Ausflug fort, der kurz darauf von einigen Monstern unterbrochen wird, denen ihr das Fell über die Ohren ziehen müsst.

Angrboda wird jetzt auch ein kleines Stück klettern und kurz danach erreicht ihr Grýlas Heim, allerdings könnt ihr nicht einfach durch die Vordertür eintreten. Haltet euch stattdessen hier rechts und folgt dem Story-Pfad bis ihr zu einem markierten Vorsprung gelangt. Klettert nach oben und macht vor dort aus mit euren Pfeilen einen Weg für eure Freundin frei. Danach erreicht ihr einen Eingang und gelangt in einen großen Raum, in dem mehrere Gegenstände stehen.

Schaut euch etwas um und ihr werdet einen Schlüssel bemerken, der in einer großen Tür steckt. Hier müsst ihr weitergehen, um in den Keller zu gelangen. Geht weiter bis ihr zu einem Fass kommt, auf dessen Innenseite ihr von hinten einen Pfeil abfeuern müsst. Danach folgt eine Zwischensequenz und ihr geht mit eurer Begleiterin weiter. Jetzt geht es wieder zurück: Schließt die Tür hinter euch und stellt die Schüssel, die ihr zuvor umgeschmissen hattet, wieder richtig hin.

Bosskampf: Grýla

Wenige Augenblicke später kehrt Grýla mit einem Wolf in ihrer Hand zurück. Angrboda wird ihre Großmutter ablenken, um Atreus Zeit zu verschaffen, damit er den Wolf retten kann. Grýla findet das natürlich wenig witzig und wird ziemlich wütend. Unser Protagonisten-Duo nimmt deshalb die Beine in die Hand und verschwindet in einen schmalen Gang, den die aufgebrachte Riesin nicht erreichen kann. Folgt dem Pfad, um zur Küche zurückzukehren.

Schwingt euch in den Raum zurück. Nun wird der Bosskampf gegen Grýla beginnen. Eins gleich vorneweg: Körpertreffen richten quasi keinen Schaden an, weshalb ihr hiermit nicht eure Zeit verschwenden solltet. Konzentriert euch stattdessen darauf, das Gefäß, das die Riesin in der Hand hält, mit euren Pfeilen zu treffen. Sobald bestimmte Elemente des Objekts leuchten, müsst ihr voll draufhalten! So fügt ihr dem Bossgegner ordentlich Schaden zu.

Die Angriffe eures Feindes sind ziemlich schwerfällig, weshalb ihr ihnen in der ersten Phase gut ausweichen können dürftet. Wechselt notfalls immer wieder die Position und begebt euch auf die andere Seite des Raumes, um ihren Attacken zu entgehen. Habt ihr den Kessel oft genug getroffen, wird sie ihn fallen lassen. Jetzt müsst ihr darauf zustürmen und die leuchtende Stelle mit Nahkampfangriffen bearbeiten! Kurz darauf wird euch die Riesin verscheuchen.

In der nächste Phase wird es schon etwas kniffliger, denn nun setzt sie einen flächendeckenden Angriff ein, der den ganzen Boden des Areals betrifft. Ihr müsst also unbedingt an einer erhöhten Position verharren. Nun spielen die Kerzen eine wichtige Rolle. Wenn Grýla nahe genug an einer dran ist, lasst Angrboda die Kerze mit ihrer Magie entzünden, um den Bossgegner zu blenden. Das gibt euch wertvolle Sekunden, um den Kessel in ihrer Hand anzugreifen.

Wiederholt dies und bearbeitet den Kessel so lange weiter, bis Grýla erneut in die Knie geht und den Gegenstand auf dem Boden abstellt. Springt runter und bearbeitet diesen einmal mehr mit Nahkampfangriffen. Danach startet der Bosskampf in seine dritte und finale Phase. Grýla wird den Kessel nun von euch wegdrehen, weshalb ihr kreativ werden müsst, um das Objekt zu treffen. Lockt sie wieder zu einer Kerze und blendet sie, um den Kessel angreifen zu können.

Damit diese Taktik aufgeht, muss die Riesin wirklich nah an einer Kerze dran stehen. Ansonsten funktioniert es leider nicht. Macht auf diese Art weiter und zwingt den Bossgegner so allmählich in die Knie. Wenn sie keine Energie mehr hat, lässt Grýla den Kessel erneut fallen. Mit R3 aktiviert ihr den Finisher und könnt damit den Kessel zerstören. Nun habt ihr den Bosskampf erfolgreich überstanden, eine Trophäe verdient und könnt euch eine Zwischensequenz ansehen.

Folgt Angrboda und kurze Zeit später wird Atreus ihr ein weiteres Wettrennen vorschlagen, mit dem er seine Freundin aufmuntern möchte. Atreus verwandelt sich in seine Wolfsgestalt und beide rennen durch die bildschöne Landschaft zurück zu Angrbodas Haus. Hier könnt ihr euch nun noch etwas umschauen, ehe ihr mit dem Story-Punkt interagiert, um diesen Teil der Quest abzuschließen. Danach wird Atreus in seinem Bett in Sindris und Broks Haus aufwachen.

Rückkehr nach Midgard & Bosskampf: Vanadís

Danach geht es weiter nach Midgard, wo Atreus feststellen muss, dass ihr Zuhause von Monstern überrannt wurde. Erledigt die Gegner, die sich euch entgegenstellen und geht durch das mystische Tor. Kurz danach werdet ihr einem ziemlich schlecht gelaunten Kratos gegenüberstehen, über den ihr jetzt wieder die Kontrolle übernehmt. Mit ihm prügelt ihr die übrigen Gegner im Gebiet kaputt. Habt ihr sie erledigt, wird eine Walküre erscheinen – super!

Diese Gegner kennt ihr sicherlich noch aus dem Vorgänger und bereits da waren sie äußerst hartnäckige Gegner. Die Angriffe der Walküre Vanadís sind sowohl schnell als auch stark, was eine unangenehme Kombination ist. Arbeitet mit Atreus zusammen, um ihre Verteidigung zu brechen und ihr nach und nach Schaden zuzufügen. Wenn ihr euch zu weit von ihr entfernt, wird sie mit ihrem Bogen einen oder mehrere Pfeile abfeuern.

Achtet vor allem auf die Angriffe der Walküre, die mit einem roten Kreis gekennzeichnet sind. Weicht diesen aus und landet danach ein paar harte Treffer. Bleibt geduldig und reduziert ihre Lebensenergie Stück für Stück. Habt ihr Vanadís genug abgezogen, wird der Bosskampf in seine zweite Phase übergehen. Das erkennt ihr daran, dass sie Kratos packen und zu Boden schleudern wird, sobald ihr ihr ungefähr die Hälfte ihrer Lebensenergie abgezogen habt.

Ab jetzt wird Vanadís Giftangriffe einsetzen, denen ihr unbedingt ausweichen solltet. Einige Stellen der Arena werden dadurch mit grünem Schleim markiert, den ihr nicht berühren dürft. Achtet weiterhin auf ihre starken und schnellen Attacken. Wenn ihr wie zuvor gut aufweicht und nicht zu übermütig auf sie losgeht, kriegt ihr die Walküre klein. Kurz bevor ihr sie erledigt, erkennt Kratos, dass es sich bei Vanadís tatsächlich um Freya handelt und bricht den Kampf ab.

Eine Zwischensequenz wird starten und ihr habt nun die 5. Hauptquest von „God of War Ragnarök“, Das verschollene Heiligtum, erfolgreich überstanden. Falls ihr auch bei den nachfolgenden Hauptmissionen etwas Hilfe gebrauchen könntet, dann schaut euch gerne unsere weiteren Story-Guides zum PlayStation-Hit an.

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren