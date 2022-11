God of War Ragnarök: Ins Feuer – Story-Guide Teil 8

Im nunmehr achten Teil unseres großen Story-Guides zu "God of War Ragnarök" steht wieder Atreus im Mittelpunkt. Was ihm während seiner neuesten Reise alles widerfährt, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Nachdem ihr als Ausreißer aus Midgard abgehauen seid, steht nun eure nächste Mission In „God of War Ragnarök“ an, die den Titel Ins Feuer trägt. Wie ihr diese erfolgreich abschließt, verraten wir euch nachfolgend in Teil 8 unseres großen Story-Guides zum Action-Adventure.

Die Suche nach dem Maskenfragment

In Begleitung von Donnergott Thor findet ihr euch als Atreus in Muspelheim wieder. Hier müsst ihr nun für Allvater Odin nach dem Stück einer speziellen Maske suchen. Da das ungleiche Duo jedoch nicht weiß, wo sich die Maske genau befindet, könnte sich die Suche als äußerst langwierig erweisen. Glücklicherweise habt ihr einen Teil der Maske dabei, der euch gewissermaßen als Wegweiser leitet. Setzt sie auf (linke Pfeiltaste) und schaut euch um. Sobald der DualSense-Controller vibriert, reagiert die Maske auf das andere Fragment. Geht nun in die entsprechende Richtung weiter.

Nachdem Thor die Felsen vor euch zertrümmert hat, erwartet euch ein Kampf. Hier könnt ihr euer magisches Schwert Ingrid richtig ausprobieren. Sobald ihr die Feinde in die ewigen virtuellen Jagdgründe geschickt habt, kann es weitergehen. Anschließend müsst ihr wieder die Maske aufsetzen, um den weiteren Weg herauszufinden. Euer grimmiger Begleiter wird euch packen und schon kann es weitergehen. Besiegt die nächsten Gegner und folgt dem Pfad.

Nun werden sich Atreus und Thor kurz unterhalten, ehe die nächste Konfrontation beginnt. Diesmal bekommt ihr es mit mehreren Gegnertypen zu tun, die es teilweise ziemlich in sich haben. Macht euch also auf einen harten Kampf gefasst! Setzt danach einmal mehr eure Maske auf und geht voran. Nach einem weiteren Sprung mit dem Donnergott erreicht ihr das Areal „Geschmolzene Niederungen“, ehe ihr wieder gegen einige Monster antreten müsst.

Nachdem ihr die Oger (!) erledigt habt, könnt ihr eure Belohnungen einsammeln. Danach wird Thor verschwinden und ihr könnt Surtrs Schrein erkunden.

Erforscht Surtrs Schrein

Auf euch allein gestellt, dürft ihr euch nun in Rufe etwas umschauen. Behaltet die Missionsmarkierung im Blick, die euch anzeigen wird, dass Atreus nun etwas klettern darf. Sobald ihr oben angekommen seid, müsst ihr einige Monster erledigen – und dann wird euch eure Freundin Angrboda überraschen! Folgt ihr und sie wird euch ein weiteres Wandbild zeigen. Kurz darauf wird sie wieder verschwinden und ihr müsst zu der Stelle zurückgehen, an der Thor euch allein gelassen hat.

Dort wird ein weiterer Kampf beginnen, in dessen Verlauf Atreus überwältigt zu werden droht. Ehe eure Spielfigur zu Monsterfutter wird, kehrt der Donnergott zurück und rettet euch. Setzt jetzt wieder eure Maske auf und folgt dem Weg bis ihr zu einem Lavastrom gelangt. Dort müsst ihr noch einmal die Maske einsetzen, um anschließend ein Quick-Time-Event zu überstehen. Atreus fügt die beiden Maskenteile zusammen und danach geht es wieder zurück nach Asgard.

Wenn ihr mögt, könnt ihr euch noch mit Odin unterhalten oder euch ein bisschen umschauen. Die Mission ist vorbei, wenn ihr wieder in Atreus‘ Zimmer seid und dort mit dem Bett interagiert. Danach werdet ihr wieder die Kontrolle über Kratos übernehmen. Damit habt ihr diese Story-Quest erfolgreich abgeschlossen. Falls ihr auch bei den nächsten Abschnitten etwas Unterstützung benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Story-Guides zu „God of War Raganrök“.

