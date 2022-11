Gran Turismo 7: 25th Anniversary-Update mit neuen Autos

"Gran Turismo 7" erhält in dieser Woche ein neues Update mit zusätzlichen Fahrzeugen. Ein Tweet von Kazunori Yamauchi verrät, welche Neuzugänge diesmal mit an Bord sind.

Der November nähert sich dem Ende, was Polyphony Digitals Kazunori Yamauchi dazu veranlasste, auf Twitter auf das nächste Update für das Rennspiel „Gran Turismo 7“ aufmerksam zu machen.

In einem Tweet präsentiert er die gewohnten Silhouetten, die einmal mehr zur Detektivarbeit einladen. Die drei gezeigten Autos sind laut GT Planet diesmal recht leicht zu identifizieren. In der oberen linken Ecke ist der Ford Sierra RS Cosworth abgebildet – zu erkennen unter anderem am riesigen „Walschwanz“-Spoiler. Unklar ist allerdings, ob es sich um das Basismodell oder den verbesserten RS500 handelt.

25周年記念アップデート、今週来ます。

A 25th anniversary update will be coming this week.#GT7 pic.twitter.com/TiNTDepQ12 — 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) November 20, 2022

Unten ist der Nissan Silvia S14 abgebildet. Der Heckspoiler lässt auf ein „Aero“-Modell schließen. Das Auto oben rechts scheint mit dem BMW M2 der Generation F87 ein neues Serienfahrzeug zu sein. Ersichtlich ist allerdings nicht, ob es sich um den ursprünglichen M2 oder den M2 Competition handelt.

Weitere Änderungen und Inhaltserweiterungen

Der Tweet von Kazunori Yamauchi lässt keine Rückschlüsse darauf zu, welche weiteren Änderungen mit dem neuen Update an „Gran Turismo 7“ vorgenommen werden. Allerdings lässt die Bezeichnung „25th Anniversary“ darauf hoffen, dass es diesmal etwas umfangreicher wird. Erwartet werden können zumindest neue Menüs, Streckenvariationen und allgemeine Verbesserungen.

Mit den Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag ist Polyphone Digital recht früh dran. Offiziell wird „Gran Turismo“ erst am 23. Dezember dieses Jahres 25 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt müsste ausgehend von der bisherigen Planung das nächste Update vorgestellt werden. Es könnte aber auch bedeuten, dass wir im Dezember kein separates Update herunterladen können.

Womöglich gibt es eine kleine Weihnachtsüberraschung: Noch immer warten viele Fans von „Gran Turismo 7“ auf ein Feature, das Yamauchi bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres versprochen hatte. Es ist der Autoverkauf, mit dem Spieler von „Gran Turismo 7“ gleichermaßen ihre Garagen aufräumen und die Credits-Konten füllen könnten.

Veröffentlicht wird das neue Update für „Gran Turismo 7“ voraussichtlich am 24. November 2022, da neue Updates für „GT7“ in der Regel am letzten Donnerstag eines Monats zum Download bereitgestellt werden.

„Gran Turismo 7“ kam im März dieses Jahres auf den Markt und kann im PlayStation Store momentan günstiger für 49,59 statt 79,99 Euro erworben werden. Nach wie vor warten viele „GT7“-Spieler auf eine einschlägige Support-Ankündigung für das im Februar 2023 erscheinende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2, was ein weiterer Kaufanreiz wäre.

