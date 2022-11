PlayStation VR2: Video zeigt das Fingertracking des Sense-Controllers

Sony bereitet sich auf die Veröffentlichung des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 vor, was mit dem kürzlich erfolgten Start der Vorbestellphase einhergeht. Zum Preis von rund 600 Euro können Spieler die neue Hardware in ihren Besitz bringen, wobei zu beachten ist, dass für die Nutzung eine PS5 erforderlich ist, die wiederum 450 bis 550 Euro kostet.

Beachtlich ist, dass PlayStation VR2 somit teurer ist als die Konsole. Allerdings bekommen Käufer einiges an Technologie geboten, darunter die neuen Sense-Controller, die eine Fingererkennung bieten. Wie die Controller samt der Erkennung der Fingerbewegung in der Praxis funktionieren, zeigt ein neues Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde:

Die Sense-Controller gehören zum Lieferumfang von PlayStation VR2. Offen ist noch, welcher Betrag für Ersatz-Controller fällig wird, die später eventuell nachgekauft werden müssen.

Fest steht hingegen, welcher Preis für die Ladeschale gilt, die dabei behilflich ist, die Sense-Controller von PlayStation VR2 komfortabel zu laden. Sie kostet rund 50 Euro und kann zusätzlich zum Headset vorbestellt werden.

4K, Eye-Tracking und mehr

Neben den neuen Controllern hat PlayStation VR2 noch mehr zu bieten. Dazu gehören die 4K-Displays mit HDR-Qualitäten, das Eye-Tracking, das in Zusammenarbeit mit Tobii implementiert wurde, das Feedback mit Vibrationen direkt am Headset, der 3D-Sound und die Ein-Kabel-Verbindung, die Besitzer des ersten PSVR-Modells sehr zu schätzen wissen dürften.

Das Tracking der Umgebung erfolgt über integrierte Inside-Out-Kameras. Sie sind euch auch dabei behilflich, nicht gegen Möbelstücke zu rennen, nachdem der Spielbereich definiert wurde. Ebenfalls bietet das Headset dank der Kameras eine Durchlassansicht.

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt. Vorbestellt werden können nach einer Einladung zunächst zwei Pakete, darunter das Standardmodell für 599,99 Euro und ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ zum Preis von 649,99 Euro. Weitere Details vor Vorbestellaktion findet ihr in der hier verlinkten Meldung. Auch die ersten VR-Spiele für das New-Gen-Headset befinden sich bereits im Vorverkauf.

