Diablo 4: Neuer Trailer und umfangreiches Info-Update in wenigen Tagen?

In diesen Tagen versorgt uns der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson ein weiteres Mal mit verschiedenen unbestätigten Informationen.

Unter anderem berichtete er in dieser Woche, dass „Final Fantasy XVI“ auf den The Game Awards 2022 mit einem Releasetermin und einem neuen Trailer versehen werden könnte. Bereits etwas früher werden laut Henderson Fans der „Diablo“-Reihe auf ihre Kosten kommen. Wie der Insider erfahren haben möchte, werden uns die Entwickler von Blizzard Entertainment Anfang Dezember mit einem umfangreichen Info-Update zu „Diablo 4“ versorgen.

Wie Henderson ergänzte, dürfen wir uns unter anderem auf einen frischen Trailer, neue Eindrücke aus dem Action-Rollenspiel und exklusive Informationen seitens der Entwickler freuen. Einen konkreten Termin für das Info-Update konnte Henderson laut eigenen Angaben nicht nennen und verwies stattdessen darauf, dass sich diese kurzfristig noch ändern können.

Erfolgt der Release im April 2023?

Bereits Anfang des Monats erreichte uns das Gerücht, dass „Diablo 4“ am 23. April 2023 erscheinen könnte. Ein Termin, der laut Windows Central von mehreren mit der Sachlage vertrauten Quellen bestätigt wurde. Nur kurze Zeit später meldete sich mit Mike Ybarra der Präsident von Blizzard Entertainment zu Wort und wies darauf hin, dass wir „nicht alles glauben sollten, was wir so lesen“. Ein echtes Dementi klingt sicherlich anders.

„Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wurde bisher nur für einen Release im nächsten Jahr bestätigt. Bereits zum Launch wird das Action-Rollenspiel laut offiziellen Angaben sowohl das Cross-Save-Feature als auch einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer unterstützen.

Besonders großen Wert legen die Entwickler von Blizzard Entertainment eigenen Angaben zufolge auf das Endgame, das langfristig unterstützt und uns im besten Fall über tausende Stunden unterhalten wird. Zudem ist pro Quartal eine neue Season mit exklusiven Inhalten und Updates geplant.

Weitere Details zu den Seasons werden kurz vor dem Release von „Diablo 4“ folgen, wobei die erste Season pünktlich zum Launch des Action-RPGs startet.

