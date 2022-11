PS5: Sony möchte Absatzzahl in China verdoppeln

Sony möchte in der neuen Hardwaregeneration mehr Konsolen verkaufen und strebt verglichen mit der PS4 eine Verdoppelung des Absatzes an.

Sony ist mit der PlayStation auch in China aktiv und möchte die Präsenz in der neuen Generation noch einmal ausbauen. Gegenüber den PS4-Verkäufen soll es zu einem deutlichen Absatzanstieg kommen. Sony schwebt eine Verdoppelung der Verkaufszahlen vor.

Laut PlayStation-Chef Jim Ryan konnte die PS4 bis 2020 in China 3,5 Millionen Mal verkauft werden. Im Fall der PS5 sind es derzeit 670.000 abgesetzte Exemplare. Beachtet werden muss, dass die neue Sony-Konsole in China erst im Mai 2021 auf den Markt kam, der restliche Teil der Welt also einen kleinen Vorsprung hatte.

Sony investiert auch in China-Spiele

In westlichen und einigen asiatischen Ländern wurde die PS5 im November 2020 veröffentlicht. Sony gab kürzlich bekannt, dass weltweit die Absatzzahl von 25 Millionen Exemplaren überschritten wurde.

Aber nicht nur mit der Hardware möchte sich Sony in China einen Namen machen. Ebenso gab das Unternehmen während des China Hero Project-Events bekannt, dass man in „Lost Soul Aside“ und „Convallaria“ investiert hat und als Publisher beider Titel auftreten wird.

Über „Lost Soul Aside“ berichteten wir in einer vorangegangenen Meldung. „Convallaria“ wiederum ist ein Multiplayer-Third-Person-Shooter, der für PS5 und PS4 auf den Markt gebracht wird. Einen Trailer könnt ihr euch hier anschauen.

Für die Entwicklung des Shooters zeichnet sich das chinesische Studio Loong Force verantwortlich. Versprochen wird ein rasanter Action-Shooter, der Teamwork und Taktik in den Mittelpunkt des Gameplays stellt.

„In einer Mischung aus PVP und PVE reisen die Spieler durch eine einzigartige Welt, in der sich Science-Fiction und Fantasy vermischen, während sie versuchen, ferne Erinnerungen aus einer längst vergessenen Vergangenheit zu rekonstruieren“, heißt es dazu.

Sowohl „Lost Soul Aside“ als auch „Convallaria“ tauchten schon Mitte 2020 in einem China-Showcase von Sony auf – zusammen mit einigen anderen Spielen.

