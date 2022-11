Alien: Ein Nachfolger zu Isolation? Insider berichtet von einem neuen Triple-A-Projekt

Wie der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, wird derzeit an einem neuen "Alien"-Titel gearbeitet, der offenbar schon 2023 erscheinen soll. Denkbar wäre, dass wir es hier mit dem heiß ersehnten Nachfolger zu "Alien: Isolation" zu tun haben.

In den vergangenen Jahren setzten sich die Fans immer wieder für einen Nachfolger des Science-Fiction-Horrors „Alien: Isolation“ aus dem Hause Creative Assembly ein.

Für neue Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell der gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson. Wie Henderson berichtet, wurden ihm von einer anonym bleiben wollenden Quelle Dokumente zugespielt, aus denen hervorgeht, dass an einem großen Triple-A-Projekt auf Basis der „Alien“-Marke gearbeitet wird, das für eine Veröffentlichung im Weihnachtsgeschäft 2023 vorgesehen ist.

Welcher Entwickler an dem bisher unbestätigten Projekt arbeitet, konnte Henderson laut eigenen Angaben nicht in Erfahrung bringen. Allerdings könnte der Hinweis auf das versorgte Genre andeuten, dass der Wunsch nach einem Nachfolger zu „Alien: Isolation“ endlich in Erfüllung geht.

Entsteht der Titel bei Creative Assembly?

So berichtet der Industrie-Insider weiter, dass es sich bei dem neuen „Alien“-Titel, der sich unter dem Codenamen „Marathon“ in Entwicklung befinden soll, um einen Survival-Horror-Titel vom Schlage eines „Dead Space“ oder „Resident Evil“ handeln wird. Ein handfester Hinweis auf einen Nachfolger zu „Alien: Isolation“? Wie Henderson weiter berichtet, sei eine Ankündigung des Sequels ohnehin nur noch eine Frage der Zeit.

„Dieselbe Quelle, die die Dokumente und die Artworks des Alien-Titels zur Verfügung gestellt hat, hat auch gesagt, dass eine Fortsetzung von Alien: Isolation entweder in der Entwicklung ist oder derzeit vorgeschlagen wird“, ergänzte Henderson. Ob der Nachfolger genau wie der erste Teil von Creative Assembly entwickelt wird, ist aktuell noch unklar. Auf Nachfrage des Insiders wollte sich das Studio zu den aktuellen Gerüchten nämlich nicht äußern.

Wie im Sommer dieses Jahres bestätigt wurde, wird bei Creative Assembly aktuell an mehreren Projekten gearbeitet: Dem Multiplayer-Shooter „Hyenas“, der „Total War“-Reihe und einem Action-Titel auf Basis einer neuen Marke, der von Creative Assemblys Niederlassung im bulgarischen Sofia entwickelt wird.

Zudem war von einem vierten Projekt die Rede, zu dem bisher jedoch keine Details genannt wurden. Versteckt sich hinter diesem möglicherweise der Nachfolger zu „Alien: Isolation“?

