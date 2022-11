Golden Joystick Awards 2022: Elden Ring ist das ultimative Spiel des Jahres

Bei den Golden Joystick Awards 2022 wurde From Softwares „Elden Ring“ zum ultimativen Spiel des Jahres ernannt. Es ist allerdings nicht die einzige Auszeichnung, die der Titel erhielt. Zudem gab es Awards für das beste visuelle Design und das beste Multiplayer-Spiel sowie den Kritikerpreis.

Ebenfalls einen Preis abholen konnten die Entwickler von „Stray“. Der Titel wurde im Zuge der Golden Joystick Awards 2022 zum besten PlayStation-Spiel ernannt, während „Horizon Forbidden West“ eine Auszeichnung für die beste Geschichte erhielt.

Während der „Goat Simulator 3“, verhalf der Ankündigungs-Trailer dem Titel zu einer Auszeichnung. „Metal Hellsinger“ wiederum konnte mit der besten Musik beeindrucken.

Zu den weiteren Preisträgern gehören unter anderem „Genshin Impact“, „Cult of the Lamb“, „Final Fantasy 14“ und das tragbare Spielesystem Steam Deck.

Die Gewinner der Golden Joystick Awards 2022

Nachfolgend sind die Gewinner aufgelistet:

Best Storytelling – Horizon Forbidden West

– Horizon Forbidden West Still Playing Award – Genshin Impact

– Genshin Impact Best Visual Design – Elden Ring

– Elden Ring Studio of the Year – FromSoftware

– FromSoftware Best Game Expansion – Cuphead: The Delicious Last Course

– Cuphead: The Delicious Last Course Best Early Access Launch – Slime Rancher 2

– Slime Rancher 2 Best Indie Game – Cult of the Lamb

– Cult of the Lamb Best Multiplayer Game – Elden Ring

– Elden Ring Best Audio – Metal: Hellsinger

– Metal: Hellsinger Best Game Trailer – Goat Simulator 3 Announcement Trailer

– Goat Simulator 3 Announcement Trailer Best Game Community – Final Fantasy 14

– Final Fantasy 14 Best Gaming Hardware – Steam Deck

– Steam Deck Breakthrough Award – Vampire Survivors

– Vampire Survivors Critics‘ Choice Award – Elden Ring

– Elden Ring Best Performer – Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality)

– Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality) Nintendo Game of the Year – Pokemon Legends Arceus

– Pokemon Legends Arceus PC Game of the Year – Return to Monkey Island

– Return to Monkey Island PlayStation Game of the Year – Stray

– Stray Xbox Game of the Year – Grounded

– Grounded Most Wanted Game – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

– Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Ultimate Game of the Year – Elden Ring

Eine weitere Vergabe findet in wenigen Wochen statt. Stattfinden werden die Game Awards 2022 am 8. Dezember 2022. Auch in diesen Jahr wird es während des Events zu zahlreichen Spielpräsentationen kommen, auch wenn die Show insgesamt etwas reduzierter ausfallen soll. Einen Blick auf die Nominierten könnt ihr hier werfen.

