Dead Island 2: Enthüllung soll uns einen ausführlichen Blick auf das Spiel ermöglichen

Wie Deep Silver und die verantwortlichen Entwickler der Dambuster Studios in der vergangenen Woche einräumten, benötigt „Deep Island 2“ noch etwas mehr Entwicklungszeit und musste daher um einige Wochen nach hinten geschoben werden.

Als kleines Trostpflaster kündigten die beiden Studios die offizielle Gameplay-Enthüllung des Nachfolgers an, die am 6. Dezember 2022 um 21 Uhr unserer Zeit erfolgen wird. Ergänzend zu dieser Ankündigung gingen die Dambuster Studios noch einmal auf die bevorstehende Präsentation von „Dead Island 2“ ein und versprachen, dass sich die Spieler und Spielerinnen auf einen ausführlichen Blick auf das Spiel freuen dürfen.

In Aussicht gestellt wird uns „exklusives Gameplay, das durch ein aufregendes Live-Action-Pulp-Abenteuer in Kinoqualität enthüllt wird“.

Das Schicksal dreier Überlebender

Die Geschichte von „Dead Island 2“ und die Gameplay-Enthüllung des Nachfolgers drehen sich um das Schicksal von drei Überlebenden. Nachdem in der kalifornischen Metropole Los Angeles ein Virus ausbrach und die Menschen in hungrige Untote verwandelte, suchen die Überlebenden nach einem sicheren Rückzugsort. Bei diesem Vorhaben stoßen sie auf die verlassene Villa eines Videospiel- und Filmproduzenten, in der offenbar einige böse Überraschungen lauern.

Zudem wird uns ein genauerer Blick auf das Spiel an sich und die verschiedenen Features von „Dead Island 2“ ermöglicht. Wie es im Rahmen der erneuten Verschiebung hieß, befindet sich die Entwicklung des Nachfolgers mittlerweile auf der Zielgeraden, was dafür sprechen dürfte, dass es beim in der letzten Woche ausgerufenen Termin bleibt.

„Dead Island 2“ soll demnach am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

