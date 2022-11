God of War Ragnarök: 25 % der Nutzer haben das Abenteuer bereits durchgespielt

God of War Ragnarök:

Rund zwei Wochen ist „God of War: Ragnarök“ nun auf dem Markt. Nach dieser Zeit haben bereits 25 Prozent der Nutzer die Hauptkampagne durchgespielt.

Seit dem 9. November ist „God of War: Ragnarök“ erhältlich. Vor dem Release hatte der Titel mit zahlreichen Leaks zu kämpfen. Was ein Graus für die Entwickler war, scheint die Spieler jedoch geradezu angespornt zu haben.

Denn schaut man sich die Daten von den errungenen Trophäen an, lässt sich leicht erfahren, wie viele Spieler das Abenteuer schon abgeschlossen haben. Obwohl „God of War: Ragnarök“ gerade einmal vor knapp zwei Wochen veröffentlicht wurde, sind bereits 25 Prozent der Spieler mit der Hauptkampagne durch.

Nur wenige Spieler haben auch eine Platin-Trophäe

Laut den Daten der bis jetzt erhaltenen Trophäen von „God of War: Ragnarök“ haben rund 24,8 Prozent der Spieler die Hauptkampagne abgeschlossen. Das ist rund zwei Wochen nach dem Release des Titels bereits eine beachtliche Zahl, besonders wenn man bedenkt, dass viele Nutzer ihre Spiele gar nicht erst beenden. Nur wenige Spieler haben bis jetzt jedoch alles in „God of War: Ragnarök“ gesehen und dabei die Platin-Trophäe freigeschaltet. Nur rund 3,9 Prozent der Nutzer konnten das Abenteuer von Kratos und Atreus bereits platinieren.

Auf Reddit wurde angenommen, dass viele Spieler „God of War: Ragnarök“ gerade wegen den kursierenden Spoilern schnell beenden wollten. Bereits Ende Oktober gelangten die ersten Spoiler „versehentlich“ auf Twitter , vor wo aus sie auch auf anderen sozialen Plattformen geteilt wurden. Später dann begannen einige Händler damit, Kopien des Spiels schon vor dem offiziellen Release an die Fans herauszugeben

„God of War: Ragnarök“ ist zudem kein kurzes Spiel. Die Entwickler hatten vor dem Release bereits angegeben, dass das Spiel umfangreicher ausgefallen ist, als es eigentlich geplant war. Die Redakteure von mp1st hatten geschätzt, dass allein für die Hauptkampagne von „God of War: Ragnarök“ ohne Nebenquests etwa 20 bis 25 Stunden nötig sind. Wer das Abenteuer komplett abschließen will, muss wohl um die 40 bis 60 Stunden investieren.

Quelle: Push Square, Reddit

