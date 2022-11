Life is Strange: Deck Nine Games arbeitet offenbar schon am nächsten Projekt

Arbeiten die Entwickler von Deck Nine Games möglicherweise schon am nächsten Ableger der "Life is Strange"-Reihe? Eine mittlerweile wieder gelöschte Stellenausschreibung deutete zumindest recht offensichtlich darauf hin.

Befindet sich ein Nachfolger zu "Life is Strange: True Colors" in Arbeit?

Bereits Monate vor dem Release von „Life is Strange: True Colors“ gab Square Enix bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschied, die Franchise bei den Entwicklern von Deck Nine Games unterzubringen.

Nachdem diese mit „Before the Storm“ (2017) zunächst das Prequel zum originalen „Life is Strange“ entwickelten, waren sie auch für „True Colors“ (2021) verantwortlich. Und deuten wir die aktuellen Hinweise richtig, dann könnten die Jungs und Mädels von Deck Nine Games bereits mit den Arbeiten am nächsten Kapitel der „Life is Strange“-Reihe begonnen haben.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns eine aktuelle Stellenausschreibung des im US-amerikanischen Westminster ansässigen Studios, die in der Zwischenzeit jedoch wieder gelöscht wurde.

Deck Nine Games auf der Suche nach einem Lead-Designer

Wie aus der besagten Stellenausschreibung hervorgeht, befinden sich die Verantwortlichen des Studios auf der Suche nach einem erfahrenen Lead-Designer, der die Entwicklung eines „bisher nicht angekündigten AAA-Einzelspieler-Adventures vorantreiben soll“. Im weiteren Verlauf der Stellenausschreibung wird das unangekündigte Projekt zudem als „der nächste narrative Adventure-Titel von Deck Nine Games“ beschrieben.

Eine Beschreibung, die natürlich zu „Life is Strange“ passt. Selbiges gilt für die Angabe, dass der Titel mit nicht-linearen Erzählsystemen und -strukturen versehen wird. Weiter heißt es, dass das neue Projekt von Deck Nine Games auf Basis der Unreal-Engine 4 entwickelt wird und für die aktuellen Konsolen sowie den PC erscheint.

Ob mit den aktuellen Konsolen lediglich die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S gemeint sind oder ob auch die PlayStation 4 beziehungsweise die Xbox One genau wie bei „Life is Strange: True Colors“ versorgt werden, wird die Zeit zeigen müssen. Eine offizielle Stellungnahme seitens Deck Nine Games zu den Gerüchten steht derzeit nämlich noch aus.

Daher bleibt auch abzuwarten, ob sich die Stellenausschreibung für einen Lead-Designer in der Tat auf die „Life is Strange“-Reihe bezieht oder ob das US-amerikanische Studio möglicherweise an einer komplett neuen Marke arbeitet.

