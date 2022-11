PlayStation Plus: Essential, Extra und Premium deutlich günstiger im Sale

PlayStation Plus:

Update: Es geht noch günstiger, wie ein Blick in Richtung Amazon bestätigt. Dort gibt es auf die ohnehin schon rabattierten PS Plus-Mitgliedschaften noch einmal Sonderrabatte über preisreduzierte Guthabenkarten.

Deutsches Konto:

Österreichisches Konto:

Zu beachten ist die Frist bis zur Einlösung des Guthabens, um den Rabatt im PlayStation Store in Anspruch nehmen zu können. Hier gilt der 28. November 2022 als Stichtag.

Ursprüngliche Meldung: Der Black Friday beschert allen Spielern die PlayStation Plus abonnieren möchten, einen ordentlichen Rabatt. 25 Prozent werden vom herkömmlichen Preis abgezogen, womit ein Jahr PS Plus Premium beispielsweise für 89,99 statt 119,99 Euro gekauft werden kann. Auch Essential und Extra wurden im Preis reduziert.

Preise des PS Plus-Sales:

Essential: 12 Monate für 44,99 statt 59,99 Euro

Extra: 12 Monate für 74,99 statt 99,99 Euro

Premium: 12 Monate für 89,99 statt 119,99 Euro

In Anspruch genommen werden können die reduzierten Preise auf der Webseite von PlayStation.

Auch die kürzeren Laufzeiten dürfen weiterhin gewählt werden, allerdings ohne Rabatt. So kostet die Monatsmitgliedschaft abhängig von der gewählten Stufe 8,99, 13,99 oder 16,99 Euro. Drei Monate PS Plus gibt es für 24,99, 39,99 oder 49,99 Euro. Gegenüber der Jahresmitgliedschaft – vor allem im Sale – sind es keine lukrativen Optionen.

Spieler, die PS Plus zunächst unverbindlich testen möchten, können weiterhin eine Probemitgliedschaft eingehen, die sieben Tage lang nichts kostet. Wird in diesem Zeitraum nicht gekündigt, wandelt sich das Angebot in ein reguläres Abo um.

Das bieten die drei PS Plus-Stufen

PlayStation Plus wurde in diesem Jahr in das dreistufige Modell umgewandelt, das die Optionen Essential, Extra und Premium umfasst. Die Features und Vorteile unterscheiden sich abhängig von der gewählten Stufe.

Essential gleicht dem PlayStation Plus-Modell, das Spieler seit Jahren gewohnt sind. Inbegriffen sind monatlich neue Spiele aus der Instant Games Collection, der Zugriff auf die Online-Multiplayer-Modi und exklusive Rabatte. Ebenfalls ein Teil von PS Plus Essential sind der Cloud-Speicher, das Share Play und die PlayStation Plus Collection.

Sämtliche Bestandteile von Essential sind auch in der Extra-Mitgliedschaft enthalten. Obendrauf gibt es für Abonnenten dieser Stufe einen Spielekatalog mit hunderten Games sowie den Zugriff auf Ubisoft+ Classics.

Wer noch mehr will, greift zu PlayStation Plus Premium. Zu den zusätzlichen Features gehören der Klassikerkatalog, Testversionen von Spielen und das Cloud-Streaming.

Weitere Deals zum Black Friday:

Die „Gratis-Spiele“ von PlayStation Essential, Extra und Premium werden monatlich ausgetauscht bzw. erweitert. Die neuen Essential-Spiele für November 2022 stehen seit zwei Wochen zum Download bereit. Extra und Premium wurden in dieser Woche erweitert.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren