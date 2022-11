The Callisto Protocol: Entwickler stellen sich der Kritik am Season-Pass

Wie im Laufe des gestrigen Tages bekannt gegeben wurde, wird auch der Survival-Horror-Titel „The Callisto Protocol“ mit einem Season-Pass versehen.

Der Season-Pass ist in der Digital-Deluxe-Edition enthalten und kann zudem separat erworben werden. Neben neuen Spiel-Modi und einer zusätzlichen Story-Episode, umfassen die kommenden Download-Inhalte zudem neue Todesanimationen für den Protagonisten Jacob Lee und die verschiedenen Gegner. Eine Ankündigung, die bei einem Teil der Community alles Andere als gut ankam und den Vorwurf aufkommen ließ, dass bewusst Inhalte aus dem Spiel entfernt oder für den DLC beziehungsweise den Season-Pass zurückgehalten wurden.

Eine Kritik, der sich in der Zwischenzeit auch der für „The Callisto Protocol“ verantwortliche Game-Director Glen Schofield stellte.

Um der Kritik der Community den Wind aus den Segeln zu nehmen und die Wogen ein wenig zu glätten, wies Schofield darauf hin, dass definitiv keine Inhalte zurückgehalten werden. Stattdessen habe sich das Studio in den vergangenen Wochen auf die Fertigstellung und den finalen Feinschliff von „The Callisto Protocol“ konzentriert. Die Arbeiten an den Inhalten des Season-Pass hingegen hätten noch gar nicht begonnen, wie Schofield ergänzte.

„Um das klarzustellen: Wir halten vom Hauptspiel nichts für den Season-Pass zurück. Wir haben noch nicht einmal mit den Arbeiten an den Inhalten begonnen. Es sind alles neue Sachen, an denen wir im neuen Jahr arbeiten werden. Die Fans haben noch mehr Todesanimationen gefordert, also machen wir das im nächsten Jahr zu einer Priorität“, so Schofield.

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

To be clear: We’re not holding anything back from the main game for the season pass. We haven’t even started work on this content yet. It's all new stuff that we’ll be working on in the new year. Fans have asked for EVEN MORE deaths, so we’re making it a priority next year.

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) November 23, 2022