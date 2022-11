The Last of Us: Film-Poster erinnert an das erste Spiel

The Last of Us:

Die Veröffentlichung der "The Last of Us"-Serie nähert sich. Bevor die Freischaltung der ersten Episoden im kommenden Januar erfolgt, kann ein Blick auf ein Poster mit einer vertrauten Szene geworfen werden.

HBO hat ein neues Poster für die im Januar startende TV-Serie „The Last of Us“ veröffentlicht. Darauf zu sehen sind Pedro Pascal und Bella Ramsey, die beiden Hauptdarsteller der Serie, die sich vor einer zerstörten Stadt befinden.

Das Poster hat Ähnlichkeiten mit dem ursprünglichen Cover von „The Last of Us“, das 2013 für die PlayStation 3 erschien. Die Positionen der beiden Hauptfiguren sind ähnlich, allerdings wurden die Figuren vertauscht.

Außerdem ist am unteren Rand des Bildes der Slogan „Wenn du in der Dunkelheit verloren bist, suche das Licht“ zu sehen. Es ist ein Zitat direkt aus dem Originalspiel „The Last of Us“. Nachfolgend könnt ihr euch das Bildmaterial anschauen:

Spekuliert wird, dass zu „The Last of Us“ in Kürze ein neuer Trailer veröffentlicht wird. Denn für das kommende Wochenende plant HBO ein Panel für die Serie. Es fällt mit der Brazil Comic-Con zusammen.

Serienstart am 15. Januar 2023

„The Last of Us“ wird am 15. Januar 2023 auf HBO und HBO Max ausgestrahlt. Die erste Staffel der Serie umfasst neun Episoden, wobei wöchentlich neue Episoden freigeschaltet werden.

In Deutschland kann die TV-Serie zu „The Last of Us“ auf Sky und dem Streaming-Label WOW angeschaut werden, wie seit September bekannt ist.

Für das Drehbuch der Serie, die in Kooperation mit Sony Pictures Television entsteht, zeichnen sich Craig Mazin und Naughty Dogs Neil Druckmann verantwortlich, die ebenfalls als ausführende Produzenten agieren.

Aufbauend auf dem ersten Spiel erzählt die Handlung die Geschichte von Joel, der nach einem persönlichen Drama angeheuert wurde, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Auch bei den Videospielen geht es voran. Nachdem in diesem Jahr das Remake von „The Last of Us“ veröffentlicht wurde, das im PlayStation Store anlässlich der Black Friday-Aktionen bis zum 29. November 2022 im Angebot ist, arbeiten die Macher an einem Multiplayer-Erlebnis, das möglicherweise einen Battle Pass anbieten wird.

Weitere Meldungen zu The Last of Us, The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren