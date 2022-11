The Witcher 3 Complete-Edition: Diese Verbesserungen werden auf der PS5 geboten

Am gestrigen Abend wurde uns das Current-Gen-Upgrade zum Rollenspiel-Hit "The Witcher 3: Wild Hunt" in einem ersten Trailer präsentiert. Mittlerweile wissen wir auch, welche technischen Verbesserungen auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S warten.

Im kommenden Monat wird die Complete-Edition zum beliebten Fantasy-Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was auf der aktuellen Konsolen-Generation grafisch geboten wird, wurde im Laufe des gestrigen Abends ein erster Trailer mit Spielszenen aus dem Current-Gen-Upgrade veröffentlicht. Ergänzend dazu erreichten uns nun technische Details zu den vorgenommenen Verbesserungen.

Neben zwei Darstellungs-Modi in wahlweise 60 oder 30 Bildern die Sekunde ist exklusiv auf der PlayStation 5 eine Unterstützung der exklusiven Features des DualSense-Controllers mit von der Partie. Weitere Details zu den Optimierungen liefert euch die folgende Auflistung.

Die technischen Neuerungen in der Übersicht:

Performance-Modus mit 60FPS

Quality-Modus mit 30FPS & Ray-Tracing-Unterstützung

FSR 2.0-Implementierung

Haptisches Feedback über den DualSense-Controller (PS5)

Neue Kameraoptionen bei Nahaufnahmen

Überarbeitetes Blattwerk, verbesserte Texturen und optimiertes Lighting

Verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen

Die Complete-Edition zu „The Witcher 3: Wild Hunt“ erscheint am 14. Dezember 2022 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Neben dem umfangreichen Hauptspiel sind natürlich auch die beiden Erweiterungen „Hearts of Stone“ beziehungsweise „Blood and Wine“ an Bord.

Solltet ihr das finale Abenteuer von Geralt bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One euer Eigen nennen, könnt ihr eure Version einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Current-Gen-Fassung unterziehen.

