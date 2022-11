The Callisto Protocol: Frische Details zur Spielwelt und ein neuer Live-Action-Trailer

Kurz vor dem Release von "The Callisto Protocol" nannten die Entwickler der Striking Distance Studios weitere Details zur Spielwelt des Horror-Abenteuers. Die Informationen drehen sich zum einen um das Design der Gegner. Auch auf das Untergrundareal "Below" wird eingegangen.

Ende der kommenden Woche wird der ambitionierte Survival-Horror-Titel „The Callisto Protocol“ unter anderem für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht.

Kurz vor dem Release ihres neuen Projekts nannten die verantwortlichen Entwickler der Striking Distance Studios weitere zur Spielwelt von „The Callisto Protocol“. Laut Character-Director Glauco Longhi wird mit dem Design der Biophagen, die in dem neuen Horror-Titel Jagd auf euch machen, bewusst mit den Ängsten der Nutzer gespielt. Als Beispiel werden die infizierten Menschen genannt, die euch das Gefühl vermitteln sollen, dass diese ein Schicksal erlitten, das auch euch heimsuchen kann.

Insgesamt werdet ihr in der Welt von „The Callisto Protocol“ auf bis zu elf unterschiedliche Gegnertypen treffen. Am unteren Ende der Nahrungskette befinden sich laut Longhi die Grunts, zu denen es heißt: „Grunts überbrücken die Kluft zwischen Menschen und monströseren Kreaturen, ihre Silhouetten, Proportionen und Anatomie sind denen von Menschen ziemlich ähnlich“.

Untergrundareal bietet einen Kontrast zum restlichen Spiel

Hinzukommen die Rusher, die eine „schlangenartige, krumme Art von Bewegung mit verdrehten Gelenken und Gliedmaßen“ an den Tag legen und sowohl sprinten als auch an Wänden laufen können. Ein weiteres Thema, über das im aktuellen Info-Update gesprochen wurde, ist das „Below“ genannte Untergrundareal, das sich laut Entwicklerangaben aus einem Netzwerk von unterirdischen Tunneln und Gängen zusammensetzt, die sich unter dem Black-Iron-Gefängnis befinden.

Wie Aasim Zubair, der Director of Environment-Art, anmerkte, basiert der Großteil von „Below“ auf realen Materialien beziehungsweise Formen und bietet so einen optischen wie atmosphärischen Kontrast zum restlichen Spiel. Verfolgt wurde hier das Motto „nass, kalt, düster und angsteinflößend“. „Anstelle der schroffen Sci-Fi-Designelemente, von denen viele andere Gebiete des Spiels dominiert werden, ermöglicht es Below dem Spieler, sich in etwas Vertrautem und Zuordenbarem zu wähnen, während er gleichzeitig einen Blick in die Vergangenheit des ersten Versuchs der Menschheit wirft, den toten Mond zu kolonisieren“, führte Zubair aus.

Abschließend wies Zubair darauf hin, dass es sich bei „Below“ um ein Areal handelt, das euch zum Erkunden einladen und mit diversen Geheimnissen aufwarten wird. Das komplette Info-Update mit weiteren interessanten Details findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Anbei der neueste Live-Action-Trailer, der auf den nahenden Release einstimmt.

