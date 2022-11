The Witcher 3: PS5-Upgrade korrigiert Fallschaden und die Klon-NPCs

The Witcher 3:

Weiter geht es mit den Details zum PS5- und Xbox Series X/S-Upgrade von "The Witcher 3: Wild Hunt". Wie CD Projekt bestätigte, wird zum einen der Fallschaden angepasst. Darüber hinaus werden offenbar auch die vereinzelten Klon-Charaktere der Vergangenheit angehören.

"The Witcher 3: Wild Hunt" findet den Weg auf die PlayStation 5.

Mit einem passenden Gameplay-Trailer ermöglichten uns die Entwickler von CD Projekt in dieser Woche einen ersten Blick auf das Current-Gen-Upgrade des erfolgreichen Fantasy-Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“.

Nach der Veröffentlichung des Trailers erreichten uns zudem Angaben zu den gebotenen technischen Optimierungen und Gameplay-Verbesserungen. Via Twitter bestätigte CD Projekts Philipp Weber, der seinerzeit als Junior-Quest-Designer an „The Witcher 3: Wild Hunt“ arbeitete, dass bei den Arbeiten an der Current-Gen-Fassung auch das Feedback der Community berücksichtigt wurde. Auf Basis dessen wurde beispielsweise der Fallschaden korrigiert.

Wir erinnern uns: Mitunter sorgten in der ursprünglichen Version von „The Witcher 3“ schon Sprünge oder Stürze aus einer überschaubaren Höhe zu übertriebenen Verletzungen oder gar dem Bildschirmtod des Protagonisten Geralt.

Klon-NPCs werden offenbar aus den Zwischensequenzen entfernt

Konkrete Angaben zur Überarbeitung des Fallschadens machte Weber zwar nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass die Current-Gen-Version mit diesem Thema etwas weniger streng umgehen wird. Eine weitere Verbesserung entdeckte ein Nutzer im eingangs erwähnten Gameplay-Trailer zur PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Portierung des Rollenspiels.

Im originalen „The Witcher 3“ aus dem Jahr 2015 kam es vereinzelt vor, dass nicht spielbare Charaktere (kurz: NPCs) in der gleichen Zwischensequenz oder der Spielwelt an sich mehrfach auftauchen. Wie ein Vergleich zwischen dem ursprünglichen Spiel und dem Gameplay-Trailer zur Current-Gen-Portierung zeigt, besserten die Entwickler von CD Projekt hier ebenfalls nach und ersetzten die Klon-NPCs durch neue Charaktermodelle. Auch an den Gesichtsanimationen wurde wohl gefeilt.

Related Posts

Die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ erscheint am 14. Dezember 2022. Auf den aktuellen Konsolen wird das letzte große Abenteuer von Geralt zwei Darstellungs-Modi unterstützen. Einen Performnace-Modus mit 60FPS sowie den Quality-Modus, der euch eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde und einer aktivierten Ray-Tracing-Unterstützung liefert.

Alle weiteren Details zu den technischen Verbesserungen der überarbeitete Version des Kult-Rollenspiels verraten wir euch hier.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Witcher 3: Wild Hunt.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren