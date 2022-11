Far Cry 6: Lost Between Worlds vor Enthüllung – Livestream angekündigt

Die Enthüllung der nächsten Erweiterung von "Far Cry 6" steht bevor. "Lost Between Worlds" soll im Zuge eines Livestreams, der zum Wochenende einen Termin bekam, vorgestellt werden.

Ubisoft ist mit „Far Cry 6“ noch lange nicht durch. Vielmehr steht die Enthüllung der nächsten großen Erweiterung bevor. Sie hört auf die Bezeichnung „Lost Between Worlds“ und rückt in den Mittelpunkt eines Livestreams, der heute einen Termin bekam.

So soll die Enthüllung von „Lost Between Worlds“ am 29. November um 19 Uhr auf Twitch erfolgen. Das gab Ubisoft auf Twitter bekannt. „Der Livestream zur Enthüllung der Far Cry 6-Erweiterung steht bevor“, heißt es dort kurz und knapp.

Im dazugehörigen Teaser-Video wird die Erweiterung beim Namen genannt:

The Far Cry 6 Expansion Reveal Livestream is coming! Tune-in November 29th at 10AM PT on https://t.co/ZwEmem1rkp to find out more.#FarCry6 pic.twitter.com/gioZASRkYc — Far Cry 6 (@FarCrygame) November 25, 2022

Ubisoft gab bisher kaum Informationen zu „Lost Between Worlds“ heraus. Insider berichteten allerdings von Quellen, die angeblich Zugang zu den Store-Seiten hatten. Ein darauf aufbauendes Bild zeigte einen Charakter, der um Kristalle herumsteht, was auf eine Art Multiversum hindeutet. Zugleich waren verschiedene Orte aus „Far Cry 6“ zu sehen.

Weiteren Berichten über Achievements zufolge können Spieler diese Portale, die als Rifts bezeichnet werden, betreten. Andere Informationen, die ebenfalls unbestätigt sind, wie das Abschließen eines „Laufs“ in „Lost Between Worlds“ innerhalb von 15 Minuten, deuten auf einige Rogue-Lite-Elemente hin.

„Far Cry 6“ ist für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Die kommende Erweiterung ist bereits Teil der kürzlich veröffentlichten Game of the Year Edition, die mit rund 120 Euro zu Buche schlägt.

