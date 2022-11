Marvel’s Midnight Suns: Kampfsystem im neuen Trailer präsentiert

Das Taktikspiel "Marvel's Midnight Suns" zeigt sich wenige Tage vor der Veröffentlichung in einem neuen Trailer. Dieses Mal steht das Kampfsystem im Fokus.

Ende der kommenden Woche werden 2K Games und Firaxis mit „Marvel’s Midnight Sund“ ein taktisches Superheldenabenteuer auf den Markt bringen. Damit ihr bereits einen ausführlichen Ausblick auf das Kampfsystem erhaltet, das die „XCOM“-Entwickler auf den Bildschirm zaubern, wurde ein neuer Trailer bereitgestellt.

Der Hunter und seine Gefährten

Wenn ihr euch zum Kauf von „Marvel’s Midnight Suns“ entscheiden solltet, werdet ihr selbst in die Rolle eines neuen und anpassbaren Helden schlüpfen, der den klangvollen Namen „The Hunter“ trägt und sich so manch mächtigen Superhelden an seine Seite holt. Darunter finden sich unter anderem Spider-Man, Iron Man, Captain America, Wolverine, Scarlet Witch, Doctor Strange, Ghost Rider und weitere.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Die Midnight Suns sind ein außergewöhnliches Team aus erfahrenen Superheld:innen und gefährlichen Krieger:innen mit übernatürlichen Fähigkeiten aus dem gesamten Marvel-Universum, das sich gegen Lilith, die Mutter der Dämonen, zusammenschließen musste. Ihr dämonischer Einfluss wächst und die Avengers entscheiden sich, das Feuer mit Höllenfeuer zu bekämpfen.“

„Marvel’s Midnight Sund“ erscheint am 2. Dezember 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch soll die Veröffentlichung zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt erfolgen.

