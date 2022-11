NieR Automata & Replicant: Square Enix enthüllt neue Verkaufsmeilensteine

Das im Jahre 2017 veröffentlichte Action-Rollenspiel „NieR: Automata“ konnte sich in den letzten fünf Jahren zu einem wahren Fanliebling entwickeln, weshalb das Spiel aus der Feder des Directors Yoko Taro zuletzt sogar den Weg auf die Nintendo Switch fand. Nun hat Square Enix auch mitgeteilt, dass man einen weiteren Verkaufsmeilenstein erreichen konnte.

Weiterhin erfolgreich

Demnach konnte das Abenteuer, das die Androiden 2B und 9S in einen erbitterten Kampf gegen die Maschinen schickt, mittlerweile 7 Millionen Einheiten absetzen. Darin sind die weltweiten Auslieferungszahlen sowie die Digitalverkäufe zusammengerechnet. Im Juni 2021 wurden noch von 6 Millionen Verkäufen berichtet.

Der unerwartete Erfolg von „NieR: Automata“ hatte 2021 auch zu einem Remake des ursprünglich 2010 veröffentlichten „NieR: Replicant“ geführt. Deshalb hat Square Enix auch die aktuellsten Zahlen zu „NieR: Replicant ver.1.22474487139“ bekanntgegeben.

Das Remake konnte inzwischen die Marke von 1,5 Millionen verkauften Einheiten erzielen und damit die Absatzzahlen des Originals deutlich übertreffen. Das konnte seinerzeit lediglich 500.000 Verkäufe erreichen.

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob sich ein weiteres Spieleprojekt zu „NieR“ in Entwicklung befindet. Zuletzt war mit „NieR: Re[in]carnation“ ein Abenteuer für die Mobile-Plattformen erschienen. Doch seitdem ist es überaus still um die Reihe geworden. Stattdessen befindet sich ein Anime in Produktion, der Anfang des kommenden Jahres in Japan die Erstausstrahlung erhalten soll.

