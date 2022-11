PS Plus Extra & Premium im Dezember:

Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium müssen bald auf den neusten "Assassin's Creed"-Titel verzichten. "Vallhalla" wird aus der Bibliothek genommen, kann allerdings noch einige Tage lang günstiger im PlayStation Store gekauft werden.

Die drei Stufen von PlayStation Plus werden monatlich um neue Spiele erweitert. Zwischen den Essential- und Extra/Premium-Optionen gibt es allerdings einen Unterschied: Während die Bonus-Games der zuerst genannten Stufe innerhalb einer Monatsfrist eingelöst und danach dauerhaft gespielt werden dürfen, besteht diese Frist bei Extra und Premium nicht. Allerdings können die Spiele hin und wieder aus den Bibliotheken genommen werden, womit auch der Zugriff erlischt.

Zu den nächsten Spielen, die weichen werden, gehört ein populäres Rollenspiel aus dem Hause Ubisoft. So lässt sich dem Produkteintrag im PlayStation Store entnehmen, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ nur noch bis zum 20. Dezember 2022 „gratis“ gespielt werden kann. Spieler haben demnach nur noch knapp über drei Wochen Zeit, sich durch den recht umfangreichen Titel zu arbeiten.

Sollte jedoch das Interesse bestehen, „Assassin’s Creed Valhalla“ auch nach dem 20. Dezember 2022 zu spielen, bietet der PlayStation Store momentan eine kostengünstigere Möglichkeit. Denn „Assassin’s Creed Valhalla“ ist dort im Angebot. Die Standardversion für PS4 und PS5 kostet bis zum 29. November 2022 nur 23,09 statt 69,99 Euro. Die „Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition“ können Interessen für 34,99 statt 99,99 Euro mitnehmen.

So geht es mit PlayStation Plus weiter

Der November 2022 nähert sich dem Ende und auch die neuen PS Plus-Spiele aller drei Stufen stehen für den laufenden Monat zum Download bereit. Eine Übersicht über die neusten Essential-Spiele ist hier eingebunden. Das Extra/Premium-Pendant öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Doch auch im Dezember wird Sony für Nachschub sorgen. Und wie gewohnt lassen sich die Termine vorhersagen. PS Plus-Essential-Spiele werden immer am ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Jeweils zwei Wochen nach der Essential-Ankündigung und -Freischaltung erfolgt mit den Extra- und Premium-Spielen ein identischer Rhythmus.

Für Dezember 2022 bedeutet das voraussichtlich:

Essential-Ankündigung am 30. November

Essential-Freischaltung am 6. Dezember

Extra/Premium-Ankündigung am 14. Dezember

Extra/Premium-Freischaltung am 20. Dezember

In der Vergangenheit kam es hin und wieder vor, dass sich Sony nicht am gewohnten Plan hielt und beispielsweise die Spiele aller drei Stufen an einem Tag offiziell machte, sodass die genannten Termine nicht garantiert sind.

Das dreistufige PlayStation Plus-Modell wurde in diesem Jahr eingeführt. Eine Übersicht über die Vorteile und Inhalte der drei Optionen findet sich hier.

