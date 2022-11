Burnout: Kreativdirektor hegt Hoffnung, doch Pläne gibt es keine

Kreativdirektor Kieran Crimmins kam bei Eurogamer nicht um die Frage herum, ob „Burnout“ eines Tages zurückkehren könnte. Darauf antwortete er, dass in dieser Hinsicht weiterhin nichts geplant sei. Leidenschaft für die actionreiche Rennspielreihe gebe es aber noch immer, wie folgendes Zitat verdeutlicht.

Ein einzigartiges Rennspielkonzept

„Aber wenn es um die beiden Spiele geht, für die das Studio die größte Leidenschaft hegt, dann sind das natürlich Need for Speed und Burnout. Wir lieben diese beiden Franchises, und Burnout hat ein einzigartiges Rennspielkonzept, das meiner Meinung nach jetzt absolut phänomenal wäre,“ erklärt Crimmins.

Abgeneigt wäre der Entwickler also keineswegs: „Und ich hoffe, dass, wenn alles mit diesen Spielen gut läuft und wir das Team erweitern können, wir vielleicht auch eines dieser Spiele machen können. Das ist zwar nicht in den unmittelbaren Zukunftsplänen oder so, aber Mann, das würde wirklich Spaß machen.“

Schon 14 Jahre ist es her, als Criterion Games „Burnout Paradise“ auf den Markt brachte. Zehn Jahre später – also 2018 – erschien davon ein Remaster, das in der Presse gut abgeschnitten hat. Seitdem herrscht wieder Funkstille. Immerhin kam im Jahr 2019 ein geistiger Nachfolger namens „Dangerous Driving“ heraus. Teil zwei sollte eigentlich dieses Jahr folgen, doch noch gibt es keinen konkreten Veröffentlichungstermin.

Related Posts

None found

Als Nächstes kommt von Criterion Games erst einmal „Need for Speed Unbound“ in den Handel. Am 2. Dezember erscheint das Rennspiel für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wie in vielen vorherigen Teilen dreht sich alles um illegale Straßenrennen, halsbrecherische Stunts und Verfolgungsjagden mit der Polizei. Für frischen Wind dabei sorgen ein Cel-Shading-Look samt coolen Effekten.

Weitere Meldungen zu Burnout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren