Die Siedler: Neue Allianzen für Konsolen angekündigt

Ubisoft veröffentlicht „Die Siedler: Neue Allianzen“ am 17. Februar 2023 für den PC, was PlayStation-Spieler sicherlich weniger interessieren wird. Doch auch sie werden nicht vernachlässigt. Wie Ubisoft in der heutigen Pressemeldung ebenfalls bekanntgab, befindet sich der Titel für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch in Arbeit.

Wie in den vorherigen Teilen können Spieler in diesem Echtzeitstrategietitel mit Aufbauelementen ein neues Land besiedeln, ihre eigenen Gemeinschaften aufbauen, neue Fraktionen treffen und sie als Feinde oder Verbündete willkommen heißen, um ihre neu errichtete Siedlung zu beschützen und zu verteidigen.

„Die Siedler: Neue Allianzen“ setzt sich aus drei verschiedenen Spielmodi gespielt werden:

Solo-Kampagne: Nachdem die Elari aus ihrer Heimat fliehen mussten, suchen sie in unbekannten Gebieten nach Land, auf dem sie sich niederlassen können. Diese neuen Siedler müssen sich auf ihrer Reise vielen Herausforderungen stellen und sich gegen die Überfälle skrupelloser Banditen wehren, während sie die Kulturen dieser neu entdeckten Lande kennenlernen.

Die Spieler haben die Möglichkeit, neue Szenarien zu spielen, bei denen die KI durch zahlreiche Modifikatoren und Bedingungen zu einem noch anspruchsvolleren Gegner wird. Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel in diesem neuen Modus, der selbst die besten Spieler auf die Probe stellen wird, ob allein oder zusammen mit Freunden. Gefecht: Die Spieler können allein oder kooperativ gegen die KI antreten oder mit bis zu acht Spielern auf 12 Karten, die mit der Veröffentlichung zur Verfügung stehen, um den Sieg kämpfen.

Für die Entwicklung von „Die Siedler: Neue Allianzen“ zeichnet sich Ubisoft Düsseldorf verantwortlich. Der Titel wurde laut der Angabe des Unternehmens von Grund auf mit der Ubisoft-eigenen Snowdrop Engine entwickelt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird „Die Siedler: Neue Allianzen“ in zwei Editionen verfügbar sein. Dazu gehören:

Standard-Edition: Die Siedler: Neue Allianzen (Hauptspiel)

Deluxe Edition: Die Siedler: Neue Allianzen (Hauptspiel), Deluxe-Paket (Spielinterne digitale Inhalte, digitales Artbook und Soundtrack), Entdecker-Paket (Spielinterne digitale Inhalte)

Nachfolgend sind ein Trailer und Bilder zum neuen „Siedler“ eingebettet:

