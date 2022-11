Gran Turismo 7: Ferrari Vision Gran Turismo vorgestellt und bald verfügbar

Am Wochenende wurde während des großen Finales des Gran Turismo World Series 2022 Nations Cup in Monaco, dem Austragungsort des Weltfinales, der „Ferrari Vision Gran Turismo“ vorgestellt.

Es ist das erste einsitzige Konzeptfahrzeug von Ferrari, das der Welt des virtuellen Motorsports gewidmet ist. Das Auto kommt mit einem futuristischen Design daher, das laut Polyphony Digital auf dem Rennsport-Erbe des tänzelnden Pferdes basiert.

„Der Ferrari Vision Gran Turismo schöpft seine Inspiration aus der faszinierenden Welt der erfolgreichen Ferrari-Sportprototypen der 1960er und 70er Jahre“, heißt es von offizieller Seite.

Unter der Karosserie verbirgt sich die DNA von Supersportwagen des Herstellers, darunter der Ferrari 330 P3 und der 512 S. Das Konzeptfahrzeug sei eine Anspielung auf die Vergangenheit und gleichzeitig ein Hinweis auf die Zukunft des Langstreckenrennsports.

„Die Architektur des Ferrari Vision Gran Turismo basiert auf einem fortschrittlichen aerodynamischen Design und ist mit der gleichen Motorarchitektur ausgestattet, die auch den Ferrari 499P antreibt“, so Polyphony Digital weiter.

Der Motor wurde allerdings etwas aufgepimpt, um nicht weniger als 757 kW bei 9.000 Umdrehungen pro Minute zu entwickeln, wobei zusätzliche 240 kW durch drei Elektromotoren zur Verfügung stehen, einer an der Hinterachse und einer an jedem der Vorderräder.

Manzoni und Yamauchi melden sich zu Wort

Flavio Manzoni, Senior Vice President of Design bei Ferrari, und Kazunori Yamauchi, der Schöpfer von „Gran Turismo“, hielten vor dem großen Debüt des Konzeptfahrzeugs eine kurze Präsentation für die Medien.

Dabei betonte Yamauchi: „Wir haben das Vision GT-Projekt vor neun Jahren begonnen, und jetzt haben wir endlich einen Ferrari Vision Gran Turismo. Wir freuen uns schon sehr darauf. Es ist schon einige Jahre her, dass ich nach Maranello gefahren bin, um mich mit Manzoni zu treffen. Es ist ein Traum, der wahr wird, und ein aufregender Moment für uns.“

„Unser Team wurde vor zweieinhalb Jahren gegründet“, ergänzte Manzoni. „Es ist für mich und Ferrari sehr wichtig, da es die Zukunft der Marke vor Augen hat. Die Idee war, sich vorzustellen, welche Form der Supersportwagen der Zukunft haben wird. Das war nicht einfach. Es war ein Projekt, an dem alle Abteilungen von Ferrari beteiligt waren, insbesondere die Aerodynamik und die Technik, die das Konzept dieses Wagens definierten.“

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

Für Spieler, die die Zuschauerkampagne der Gran Turismo World Finals erfolgreich abschließen, wird das Auto am 15. Dezember 2022 in „Gran Turismo 7“ verfügbar sein. Alle anderen Interessenten können den Ferrari Vision GT am 23. Dezember 2022 in Brand Central entgegennehmen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren