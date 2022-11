The Callisto Protocol: Wann fällt das Review-Embargo?

Zu den letzten potenziellen Software-Highlights des Jahres 2022 dürfte zweifelsohne der Survival-Horror-Titel „The Callisto Protocol“ gehören, der bei den Entwicklern der Striking Distance Studios entstand.

Wer vor dem Kauf zunächst die Reviews der internationalen Spielepresse abwarten möchte, wird sich bis kurz vor dem Release gedulden müssen. Dies geht es aus einem Tweet der Online-Plattform Metacritic hervor, die darauf hinweist, dass „The Callisto Protocol“ am Freitag dieser Woche erscheint. Die ersten Reviews werden laut Metacritic erst wenige Stunden vor dem Release online gehen.

Dann wissen wir auch, ob „The Callisto Protocol“ den hohen Erwartungen der Gamer und Kritiker gerecht wird. Eine konkrete Uhrzeit wurde von Metacritic leider nicht genannt.

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, möchten Krafton und die Striking Distance Studios „The Callisto Protocol“ über einen Zeitraum von mehreren Monaten mit neuen Inhalten unterstützen. Zu den angekündigten DLCs gehören die „Outer Way Skin Collection“ mit exklusiven Skins oder das „Contagion Bundle“, das den namensgebenden „Contagion“-Modus mit sich bringt. In „Contagion“ werden eure Lebensenergie und eure Munition reduziert, was für eine besonders knackige Herausforderung sorgen soll.

Auch ein Permadeath-Modus ist hier enthalten. Zu den weiteren Inhalten des Season-Pass gehören unter anderem exklusive Todesanimationen für den Protagonisten Jacob Lee und eure Widersacher. Eine Ankündigung, die schnell für Kritik und den Vorwurf, dass Inhalte aus dem fertigen Spiel für den Download-Content zurückgehalten wurden, sorgte. Dies ist laut Game-Director Glen Schofield allerdings nicht der Fall.

Ganz im Gegenteil: Wie Schofield versicherte, werden definitiv keine Inhalte aus dem Spiel herausgeschnitten, um sie in Form von DLCs beziehungsweise im Season-Pass anzubieten. Weiter führte der Game-Director aus, dass die Arbeiten an den Download-Inhalten noch nicht einmal begonnen haben.

„The Callisto Protocol“ erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

New & Upcoming Video Games: https://t.co/oPJaSvP5ii

Friday: The Callisto Protocol (with reviews going up hours prior, PT) – any Metascore predictions for this one? pic.twitter.com/4gSMMry5o1

— metacritic (@metacritic) November 27, 2022