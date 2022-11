CD Projekt: Weitere Transmedia-Projekte geplant und erfolgreiches Quartal

Die Netflix-Serie „Cyberpunk Edgerunners“ ist ein großer Erfolg, der dabei behilflich war, die Spielerzahlen von „Cyberpunk 2077“ zu beflügeln. Dass es dennoch keine zweite Staffel geben wird, betonte CD Projekt schon im vergangenen Oktober.

Anderen Transmedia-Produktionen möchte sich das Unternehmen aber durchaus widmen, wie CD Projekt im neusten Finanzbericht klarstellt.

„Wir haben Lust, mehr im transmedialen Bereich zu tun, also in der linearen visuellen Animation oder Live-Action. Und diese Pläne haben sich nicht geändert. Wenn wir also bereit sind, könnt ihr weitere Ankündigungen in dieser Hinsicht von uns erwarten“, so Michał Nowakowski, CD Projekts SVP of Business Development.

Laut Piotr Nielubowicz, Chief Financial Officer von CD Projekt, schaffte es „Edgerunners“ in 19 Ländern in die Top-10-Listen von Netflix. Gleichzeitig habe sich die Popularität der Anime-Serie sowie die positive Resonanz auf das jüngste große „Cyberpunk 2077“-Update sichtbar auf die Verkaufszahlen des Rollenspiels ausgewirkt.

Tatsächlich verzeichnete „Cyberpunk 2077“ im September einen sprunghaften Anstieg der Spielerzahlen, der mit der Veröffentlichung des großen Patches 1.6, einem Rabatt und der Veröffentlichung von „Cyberpunk Edgerunners“ zusammenfiel.

Cyberpunk lässt die Kassen klingen

Die jüngsten Erfolge und der Anstieg der „Cyberpunk 2077“-Verkäufe wirkten sich auf die Finanzergebnisse aus: CD Projekt konnte im laufenden Geschäftsjahr ein rekordverdächtiges drittes Quartal verzeichnen.

„In finanzieller Hinsicht war dies das beste dritte Quartal in unserer gesamten Geschichte. Mit einem konsolidierten Umsatz von 246 Millionen PLN [52,6 Millionen Euro] – hauptsächlich dank der starken Verkäufe von Cyberpunk – erzielte die Gruppe einen Nettogewinn von 99 Millionen PLN [21 Millionen Euro]“, so Piotr Nielubowicz, Chief Financial Officer von CD Projekt.

Als „Cyberpunk 2077“ Ende 2020 auf den Markt kam, schaffte es das Spiel trotz der katastrophalen Performance auf den Konsolen innerhalb eines Monats auf 13,7 Millionen verkaufte Exemplare.

Danach kamen die Verkäufe nahezu zum Erliegen und es dauerte weitere zwei Jahre, bis ein neuer Meilenstein von 18 Millionen erreicht wurde. Kurz darauf teilte CD Projekt mit, dass „Cyberpunk 2077“ die Verkaufsmarke von 20 Millionen knacken konnte.

