Deliver Us Mars: Laut Entwicklerangaben „signifikant umfangreicher“ als der Vorgänger

In einem Interview sprachen die Entwickler von Keoken Interactive über den Umfang des Science-Fiction-Adventures "Deliver Us Mars". Eine konkrete Spielzeit wollte das Studio zwar nicht nennen, wies allerdings darauf hin, dass der Nachfolger deutlich umfangreicher ausfallen wird als "Deliver Us The Moon".

Seit der Ankündigung im Sommer, dass sich der Release des Story-Adventures „Deliver Us Mars“ leider auf das kommende Jahr verschieben wird, versorgen uns die Entwickler von Keoken Interactive regelmäßig mit neuen Details und Eindrücken aus ihrem nächsten Projekt.

Zu den von den Spielern und Spielerinnen angebrachten Kritikpunkten von „Deliver Us The Moon“ gehörte die überschaubare Spielzeit, da es problemlos möglich war, das Adventure in vier bis fünf Stunden abzuschließen. Wie Narrative-Director Raynor Arkenbout im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Gamingbolt versprach, besserte sein Team in diesem Bereich nach und wird euch in „Deliver Us Mars“ nicht nur in unterschiedliche Biome entführen.

Darüber hinaus stellte uns Arkenbout ein Science-Fiction-Abenteuer in Aussicht, das „signifikant umfangreicher“ ausfallen wird als noch „Deliver Us The Moon“.

Entwickler nennen bewusst keine Spielzeit

Eine konkrete Spielzeit wollte Arkenbout laut eigenen Angaben allerdings nicht nennen, da jeder Spieler beziehungsweise jede Spielerin anders an das Adventure und die verschiedenen Herausforderungen herangeht. „Wir geben im Moment keine Einzelheiten zur Länge bekannt, da wir glauben, dass es je nach Spieler variieren wird“, führte der Narrative-Director aus. „Bei Deliver Us the Moon gab es viele Kommentare, die uns baten, das nächste Mal ein längeres Spiel zu machen. Und das wollten wir auch. Es ist deutlich länger!“

Mit einem Blick auf die unterschiedlichen Biome, die in „Deliver Us Mars“ für Abwechslung sorgen werden, führte Arkenbout aus: „Offensichtlich wird es einen visuellen Unterschied geben – das ist die bedeutendste Änderung. Wir haben hart an dieser Seite der Dinge gearbeitet und unserem Spiel echte Umweltvielfalt verliehen, indem wir dieses Mal mehr Biome besucht haben: den roten Sand des Mars, ein eisiges Tal, eine verlassene Raumstation – außerdem gibt es Abschnitte, die auf der Erde spielen, und ein paar Überraschungen.“

„Dieses Mal mussten wir viel mehr mit der Beleuchtung spielen und den Sonnenzyklus nutzen, um die Atmosphäre jedes Kapitels der Geschichte zu bestimmen – wir haben mit Sicherheit das Beste aus diesen Techniken gemacht“, heißt es abschließend.

„Deliver Us Mars“ erscheint am 2. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

