Far Cry 6: Trailer zu „Lost Between Worlds“ – New-Game-Plus und Free Trial verfügbar

Am heutigen Abend präsentierte Ubisoft den "Lost Between Worlds"-DLC, der schon in wenigen Tagen erscheint. Zusätzlich ist ein Update für das Hauptspiel sowie eine Testversion erhältlich.

Am 6. Dezember dürft ihr euch in ein neues Abenteuer mit Dani Rojas stürzen. In der „Lost Between Worlds“-Erweiterung steht also wieder der Hauptcharakter von „Far Cry 6“ im Mittelpunkt. In den vorherigen drei DLCs habt ihr jeweils einen Schurken aus vorherigen Ablegern gespielt.

Was genau euch ihr unter dem DLC vorstellen könnt, zeigt der heute veröffentlichte Ankündigungstrailer.

Prüfungen auf Leben und Tod

Für „Lost Between Worlds“ muss der Spieler 19,99 Euro zahlen. Dafür bekommt er eine komplett neue Geschichte geboten, die sich durch „Prüfungen auf Leben und Tod“ auszeichnet. Hierbei müssen einzigartige Gameplay-Herausforderungen absolviert und Kristallgegner besiegt werden. Zudem gibt es verschiedene Pfade, die der Spieler beschreiten kann.

Dani wird im neuen Abenteuer von einem Wesen namens Fai begleitet. Die Aufgabe lautet, fünf verschollene Splitter einzusammeln, um Fais kaputtes Raumschiff zu reparieren. Außerdem erhöht sich einer von Danis Gesamtwerten. Insgesamt 15 Prüfungen müssen gemeistert werden, um die Splitter zu finden.

Als Schauplatz dient eine zerbrochene Version von Yara. Ähnlich war es in den anderen DLCs, wo ihr altbekannte Spielwelten in verzerrter Form erkunden durftet.

Die vierte Download-Erweiterung ist aber noch nicht alles, was Ubisoft zu bieten hat: Bereits heute ist ein Update für „Far Cry 6“ erschienen, das einen New-Game-Plus-Modus einführt. Somit ist ein weiterer Durchlauf mit bisher erzielten Fortschritten möglich.

Des Weiteren steht eine kostenlose Testversion auf allen Plattformen bereit. Der Open-World-Shooter ist auf PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna und PC spielbar.

