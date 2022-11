PlayStation Plus: Essential-Titel für den Dezember 2022 geleakt

Am morgigen Mittwoch Abend wird Sony Interactive Entertainment die Titel vorstellen, die von PlayStation Plus Essential-Abonnenten ab dem 6. Dezember 2022 ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Genau wie es bereits in den vergangenen Monaten der Fall war, lieferte uns die Plattform Dealabs am Vortag der offiziellen Ankündigung auch dieses Mal einen Leak zu den enthaltenen Spielen. Da die Angaben von Dealabs in der Vergangenheit stets zutreffend waren, gibt es im Prinzip auch dieses Mal keinen Grund, an den geleakten Spielen für den PlayStation Plus Essential-Monat Dezember 2022 zu zweifeln.

Laut Dealabs werden im nächsten Monat vor allem Rollenspielfreunde auf ihre Kosten kommen.

Mass Effect und Biomutant?

Zum einen werden Spieler und Spielerinnen mit einer gültigen Mitgliedschaft im Dezember 2022 mit dem Action-Rollenspiel „Biomutant“ bedacht. „Biomutant“ entstand beim schwedischen Entwicklerteam Experiment 101 und erschien im Mai 2021 für den PC und die alte Konsolen-Generation, wo der Titel den hohen Erwartungen leider nicht ganz gerecht wurde. Im September dieses Jahres folgte zudem ein Upgrade für die PlayStation 5.

Zu den Highlights im Dezember wird laut Deallabs die „Mass Effect: Legendary Edition“ gehören. Hierbei haben wir es mit einer Spielesammlung zu tun, die technisch überarbeitete Versionen der ersten drei „Mass Effect“-Abenteuer und einen Großteil der damaligen DLCs umfasst. Trotz der Tatsache, dass sowohl die Mehrspieler-Modi als auch der „Pinnacle Station“-DLC zum originalen „Mass Effect“ nicht enthalten sind, haben wir es hier mit einem Paket zu tun, das Rollenspiel- und Science-Fiction-Fans über einen Zeitraum von mehr als 100 Stunden unterhalten dürfte.

Nummer Drei im Bunde ist laut Dealabs der Multiplayer-Brawler „Divine Knockout“, der somit pünktlich zu seinem Launch den Weg in den PlayStation Plus-Dienst finden wird. Die offizielle Ankündigung der Essential-Titel für den Dezember 2022 erfolgt morgen Abend gegen 17:30 Uhr unserer Zeit.

