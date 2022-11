PlayStation Turniere: Neues Feature ist ab heute für PS5 verfügbar

Ab heute kann man auch auf der PlayStation 5 an offiziellen Turnieren teilnehmen. Somit könnt ihr ab sofort auch auf der neuesten Sony-Konsole um Preise kämpfen.

Nach drei Monaten im Beta-Stadium hat Sony Interactive Entertainment mitgeteilt, dass die PlayStation-Turniere am heutigen Abend auf der PlayStation 5 an den Start gehen werden.

Große Herausforderungen mit satten Belohnungen

Damit möchte man das Erlebnis actiongeladener Spiele „mit kürzeren Turnierzeiten, einer nahtlosen Anmeldung auf der Konsole, leicht auffindbaren Turnieren, einer neu gestalteten Benutzeroberfläche, Spielbenachrichtigungen in Echtzeiten und weiteren Verbesserungen“ optimieren.

Als erste offizielle Turniere werden „Guilty Gear – Strive-„, „NBA 2K23“ und „FIFA 23“ angeboten, sodass man in einer Reihe spezieller Events, Herausforderungen sowie Leaderboard-Wettbewerben um Preise spielen kann. Im „Win-A-Thon“ auf PS5 sowie PS4 kann man Bargeld, PS5-Konsolen und sogar den DualSense Edge Wireless-Controller gewinnen.

Doch welche Funktionen bringen die PlayStation-Turniere auf PlayStation 5 überhaupt mit sich?

Laut dem offiziellen PlayStation Blog sollen die Spieler einen einfachen Entdeckungsprozess, eine schnelle Anmeldung auf der Konsole, eine Turnierbaum-Obergrenze, mehr Turniere, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und ein automatisches Anzeigen von Echtzeitergebnissen geboten bekommen. Die konkreten Details könnt ihr euch bei Interesse auf dem PlayStation Blog durchlesen.

Des Weiteren wird ein neuer Discord-Server für PlayStation-Turniere eröffnet, damit die Spieler auch Kontakte knüpfen können. Dort kann man auch Interviews sowie Spielsitzungen mit wichtigen Persönlichkeiten aus der eSports-Szene erleben.

In Zukunft werden weitere offizielle Turniere seitens PlayStation zur Verfügung gestellt. Werdet ihr euch an den Turnieren versuchen, um möglicherweise Preise zu ergattern? Verratet es uns in den Kommentaren!

