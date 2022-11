The Last of Us: Sprecher kann Joels Entscheidung nach Geburt des Sohnes verstehen

The Last of Us:

In einem Interview hat der Synchronsprecher Troy Baker kürzlich davon gesprochen, dass er das kontroverse Ende von „The Last of Us Part 1“ nun nachvollziehen kann, da er mittlerweile auch Vater ist. Baker verkörperte in dem Spiel den Hauptcharakter Joel.

Das ursprünglich 2013 erschienene „The Last of Us“ erzählt die dramatische Geschichte von Joel und Ellie, die sich in einer postapokalyptischen Welt behaupten müssen. Vielen Spielern dürfte vor allen Dingen das Ende des Abenteuers in Erinnerung geblieben sein, das noch immer kontrovers diskutiert wird.

In einem Interview sprach nun der Synchronsprecher des Hauptcharakters Joel, Troy Baker, über die umstrittene Entscheidung am Ende des Spiels. Mittlerweile könne der Schauspieler verstehen, warum Joel so gehandelt hat, so Baker.

An dieser Stelle warnen wir vor Spoilern zu „The Last of Us Part 1“ sowie zu der kommenden Serie zum Spiel.

Eigener Sohn lässt Synchronsprecher Entscheidung nun verstehen

In einem Interview mit IGN wurde der Synchronsprecher Troy Baker kürzlich gefragt, ob er die gleiche Entscheidung getroffen hätte, wie Joel am Ende des Spiels. „Als wir den ersten Teil machten, war ich gegenüber Neil [Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog] im Nachteil, weil Neil Vater war. Ich war Schauspieler. Das war eine sehr reale Möglichkeit für ihn – wie würde es aussehen, wenn ich meine Tochter verliere.“

Baker bezieht sich dabei auf Joels Entscheidung, Ellie am Ende des Spiels zu retten. Wissenschaftler der Fireflies wollten eine Operation an Ellie vornehmen, die möglicherweise zu einem Heilmittel für die Cordyceps-Infektion hätte führen können. Das junge Mädchen hätte diesen Eingriff jedoch nicht überlebt. Joel entschließt sich dazu, die Operation nicht durchführen zu lassen und bringt zahlreiche Wissenschaftler bei seiner Flucht um.

Seit dem Release von „The Last of Us“ ist Troy Baker mittlerweile selbst Vater geworden. „Ich habe einen Sohn und ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich ihn verlieren würde“, so Baker. „Aber ich weiß, dass ich alles tun würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, ihn zu retten. Ich würde alles tun, um ihn zu retten. Die Leute haben mich gefragt, warum Joel das getan hat, wenn er die Welt hätte retten können und meine Antwort lautet immer: Er hat es getan, er hat die Welt gerettet. Es ist nur so, dass die Welt dieses Mädchen war, das ist alles.“

