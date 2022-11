Beyond Good & Evil 2: Langzeitprojekt laut Insider weiter in der frühen Produktion

Beyond Good & Evil 2:

Auch wenn im Sommer dieses Jahres erste Playtests gestartet wurden, wird "Beyond Good & Evil 2" offenbar noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Wie der als gut informierte Quelle geltende Insider Tom Henderson berichtet, befindet sich das Langzeitprojekt nämlich weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium.

"Beyond Good & Evil 2" lässt noch eine Weile auf sich warten.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Enthüllung von „Beyond Good & Evil 2“ im Rahmen der E3 2017 mehrere Jahre ins Land gezogen, ohne dass uns neue Details oder gar handfeste Spielszenen erreichten.

Während sich Ubisoft nach wie vor bedeckt hält und lediglich bestätigte, dass sich das Langzeitprojekt weiterhin in Entwicklung befindet, wies der bekannte Insider Tom Henderson im Juli dieses Jahres auf erste externe und interne Playtests hin. In einem aktuellen Bericht griff Henderson das Thema „Beyond Good & Evil 2“ noch einmal auf und wies darauf hin, dass sich das Projekt weiterhin in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet.

„Es scheint an dieser Stelle wie ein Witz zu sein, aber mehrere Quellen haben berichtet, dass sich Beyond Good & Evil 2 größtenteils noch in der Sperrphase befindet, mit einigen kleinen Bereichen mit niedrig aufgelösten Texturen“, führte der Insider aus.

Gameplay offenbar komplett überarbeitet

Laut den Quellen von Insider Gaming beziehungsweise Tom Henderson fanden die Playtests zu „Beyond Good & Evil 2“ über den kompletten Sommer statt. Weiter ist die Rede davon, dass sich der Nachfolger nach wie vor in einem Stadium befindet, in dem Positionen des Entwicklerteams neu besetzt werden. Zudem deutet Material aus den Playtests an, dass das Gameplay im Vergleich mit dem Pre-Alpha-Build aus dem Jahr 2018 grundlegend überarbeitet wurde.

„Bilder und Videos, die Insider Gaming unter Anonymität und unter der Bedingung zur Verfügung gestellt wurden, dass die Bilder nicht veröffentlicht werden, deuten darauf hin, dass das Spiel wahrscheinlich seit dem 2018 gezeigten Walkthrough der Pre-Alpha-Demo neu gestartet wurde; da nichts Gesehenes den gleichen Detaillierungsgrad zeigt“, führte Henderson aus.

Erschwerend komme hinzu, dass in den Playtests bisher nur ausgewählte Planeten mit extrem niedrig aufgelösten Texturen enthalten waren. Dies deute laut Henderson darauf hin, dass „Beyond Good & Evil 2“ noch mehrere Jahre an Entwicklungszeit vor sich hat. Angaben, die bisher nicht von Ubisoft kommentiert wurden.

