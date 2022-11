Marvel’s Midnight Suns: Hulk als finaler Charakter und „New Game Plus“ bestätigt

Kurz vor dem Release des Superhelden-Abenteuers nannten die Entwickler von Firaxis weitere Details zu "Marvel's Midnight Suns". Wie bekannt gegeben wurde, dürfen wir uns sowohl auf Hulk als spielbaren Charakter als auch einen "New Game Plus"-Modus freuen.

Nach den Verschiebungen der Vergangenheit wird „Marvel’s Midnight Suns“ Ende der Woche endlich für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Kurz vor dem Release nannten die Entwickler von Firaxis weitere Details zu ihrem neuen Projekt und gaben zum einen bekannt, dass „Marvel’s Midnight Suns“ einen „New Game Plus“-Modus unterstützen wird. Dieser ermöglicht es euch, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei ausgewählte Fortschritte in euren neuen Durchlauf zu übernehmen.

Während die Freundschaftsstufen beziehungsweise Team-Freundschaftsstufen übernommen werden, werden die Stufen der rekrutierbaren Charaktere auf Stufe 1 zurückgesetzt.

Auch Hulk mischt auf dem Schlachtfeld mit

Neben dem „New Game Plus“-Modus wurde Hulk als finaler spielbarer Charakter, der zum Launch enthalten ist, bestätigt. Wenig überraschend entwickelt sich der grüne Wüterich zu einem besonders mächtigen Helden, wenn seine Rage- beziehungsweise Wut-Leiste gefüllt ist. Ist dies der Fall, erhalten alle Fähigkeiten von Hulk einen Schadensschub. Der Einsatz von Angriffen und heroischen Fähigkeiten verbraucht Wut.

Mit seinem „Smash“ ist Hulk in der Lage, Gegner temporär zu betäuben. Die nächste Fähigkeit trägt den Namen „Thunderclap“ und versetzt Hulk in die Lage, alle Feinde einer Reihe zu betäuben und zurückzustoßen. „Herausforderndes Gebrüll“ wiederum verspottet eure Feinde und räumt Hulk für jeden Feind, der von der entsprechenden Attacke getroffen wird, zusätzliche Wut ein. Den Schlusspunkt setzt der „Seismische Schlag“ – eine Attacke mit Flächeneffekt, die Feinde schädigt und verspottet.

„Marvel’s Midnight Suns“ erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Warum Superhelden-Fans einen genaueren Blick riskieren sollten, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

