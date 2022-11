Monster Hunter Rise: Insider bestätigt Action-RPG für die PS5 – Release Anfang 2023?

Laut dem für gewöhnlich gut informierten Insider Tom Henderson arbeitet Capcom an weiteren Konsolen-Umsetzungen des Action-Rollenspiels "Monster Hunter Rise". Der Release für die PlayStation-Konsolen soll Anfang 2023 erfolgen.

Mit den The Game Awards 2022 findet am 8. Dezember das letzte große Videospiel-Event des Jahres statt, auf dem laut Produzent und Moderator Geoff Keighley nicht weniger als 50 Spiele vorgestellt werden sollen.

Aktuellen Berichten zufolge könnten sich unter den Neuankündigungen weitere Konsolen-Umsetzungen von „Monster Hunter Rise“ befinden. Der neueste Ableger der erfolgreichen Action-Rollenspiel-Serie wurde auf Basis der RE-Engine entwickelt und im März des vergangenen Jahres für die Switch veröffentlicht. Im Januar 2022 folgte zudem eine Umsetzung auf den PC.

Wie der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson berichtet, wird „Monster Hunter Rise“ Anfang 2023 den Weg auf weitere Plattformen finden.

Auf den aktuellen Konsolen mit 4K und 60FPS?

Die Rede ist von Umsetzungen für die PlayStation 4, die Xbox One sowie die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Laut Henderson wird „Monster Hunter Rise“ auf den Current-Gen-Konsolen in der 4K-Auflösung und flüssigen 60 Bildern die Sekunde dargestellt. Darüber hinaus ist von einer Unterstützung des 3D-Audio-Features die Rede. Weiter heißt es, dass die offizielle Enthüllung beziehungsweise Ankündigung in Kürze erfolgen wird.

Ob es in der Tat auf den The Game Awards 2022 Anfang Dezember so weit sein wird, bleibt abzuwarten. Wie Hendersons Quellen weiter bestätigt haben sollen, wird „Monster Hunter Rise“ ab dem 20. Januar 2023 für die PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich sein. Die umfangreiche „Sunbreak“-Erweiterung werde im Laufe des Frühjahres folgen.

„Monster Hunter Rise“ verkaufte sich seit dem Verkaufsstart im vergangenen Jahr mehr als elf Millionen Mal und gehört zu den erfolgreichsten Capcom-Titeln der näheren Vergangenheit. Sowohl von den Kritikern als auch der Community wurde der aktuelle „Monster Hunter“-Titel dabei sehr positiv aufgenommen. Auf Metacritic bringt es die Switch-Fassung beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 88 Punkten.

Capcom wollte die Gerüchte um die Umsetzungen für die weiteren Konsolen bisher nicht kommentieren.

